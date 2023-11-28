挑戰全台最強聖誕趴！由法國人協會在台連續四年舉辦的「歐洲聖誕市集」確定將在11/30回歸台北信義區香堤大道，將歐洲傳統的聖誕市集氛圍原汁原味搬到台北最熱鬧的街頭，用超過50攤美食、現場音樂秀和精彩表演，連續四天打造台北最嗨聖誕趴。
因為疫情思念歐洲聖誕過節氛圍，故而舉辦的歐洲聖誕市集，雖說今年已經完全大解封，但過節的氣氛依然在台北街頭延續下去。歐洲聖誕市集於11/30~12/3回歸信義區香堤大道，集結德式油煎香腸、法式傳統起司、法式鵝肝、義式料理和西班牙前開胃菜等眾多歐洲國家經典耶誕美食。以及聖誕節為發想的各類歐洲甜點「比利時鬆餅、比利時巧克力、法式馬卡龍」等，超過50攤美食、選物讓人從頭吃到尾，就猶如在歐洲般的錯覺。
除了美食之外，香堤大道廣場也設置主舞台區，連續四天帶來音樂會、魔術表演、管弦樂團演奏等各種精彩表演，現場還打造聖誕主題小屋，邀請民眾和聖誕老人一起合影留念之外，還能參加抽獎帶小禮物回家。現場加碼販售聖誕樂透票券，最大獎長榮航空歐洲飛航航點來回機票，直接帶你飛歐洲玩。而現場活動盈餘和樂透票券營收將全額作為慈善募款基金，捐贈給社團法人中華育幼機構兒童關懷協會，將歡樂傳遞下去。
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台北信義區歐洲聖誕市集 活動資訊
日期：2023/11/30~2023/12/3
時間：11:00 AM – 10:00 PM (11/30開幕日13:00開始)
地點：台北市信義區香堤大道