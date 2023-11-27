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BELLAVITA2023耶誕節！BELLAVITA寶麗廣塲Wonderland銀雪光影聖誕奇跡，必拍視角搶先公開。

2023-11-27 文字：編輯 李維唐 攝影：編輯 李維唐 人氣：2,438
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編輯 李維唐

編輯 李維唐

堪稱最強、每年必拍的BELLAVITA2023耶誕節裝置藝術終於來了，這一次BELLAVITA寶麗廣塲要用雪白的光影、打造出全新「2023Wonderland銀雪光影聖誕奇跡」耶誕節造景藝術，每一個角度、每一個位置，都要讓網美、網帥拍到停不下來。

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BELLAVITA2023耶誕節 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可不可轉載
BELLAVITA2023耶誕節 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可不可轉載

2023BELLAVITA整體設計回歸全白的詩意空間，把畫筆留給時間與陽光，讓每一位親臨現場，都能感受陽光在時間與空間中的律動變化，享受冬日裡和煦溫暖的陽光。不只是感受耶誕節的氣氛、要希望讓BELLAVITA的空間裡，感受到屬於2023年歲末的小驚喜。
BELLAVITA2023耶誕節 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可不可轉載
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BELLAVITA表示，在這個耶誕節這個特別的日子，將與每一位來到這的人一同與自然共舞，與小動物們共歡，讓銀雪佈滿廣塲。會發現在BELLAVITA的每一片雪花都是天使捎來的音訊，體驗一場冬日的奇蹟。隨著陽光的遞變，樹下的銀白色球閃閃發亮，等待著送禮的時刻，彼此的祝福在這片雪白的世界中顯得更加真摯，讓愛與溫暖在這個冬日永遠流傳。
BELLAVITA2023耶誕節 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可不可轉載
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BELLAVITA寶麗廣塲Wonderland 銀雪光影 聖誕奇跡

活動期間：即日起至2024/01/01
活動地點：台北市信義區松仁路28號一樓



BELLAVITA寶麗廣塲2023聖誕許願抽獎活動

活動期間當日於BELLAVITA全館消費累計八千，憑消費發票至B1客服中心兌換「許願券」，選定您想要獲得的好禮並將許願券投入專屬抽獎箱中。活動結束後，將從五大抽獎箱各抽一名幸運得獎者，有機會獲得：BELLAVITA 酬賓券一萬元、美國平板電腦、侯布雄法式餐廳雙人套餐、SHANG XIA 上下 漫遊禮盒、SOCIÉ 施舒雅 身體按摩-香氛能量按摩課程

BELLAVITA2023耶誕節 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可不可轉載
 

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