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2023桃園華泰耶誕樹搶先看！桃園華泰名品城耶誕節限定燈海搶先開拍，重現90年代經典聖誕氛圍。

2023-11-15 文字：編輯 李維唐 圖片：GLORIA OUTLETS華泰名品城 人氣：536
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編輯 李維唐

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桃園人一定要搶先拍、網美系媽媽們一定要開拍，GLORIA OUTLETS華泰名品城全新2023耶誕節限定裝置藝術搶先試燈，2023年揮別疫情、桃園華泰名品城盛大推出「U.G.L.Y CHRISTMAS」重現90年代經典聖誕氛圍，要用超美耶誕樹、最好拍燈海隧道，搶攻2023耶誕節必拍耶誕景點。

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2023桃園華泰名品城耶誕節限定

據了解，GLORIA OUTLETS華泰名品城2023年特別以「U Got a Lucky Year」的祝福寓意、再現90年代耶誕氛圍，並打造出喜劇電影「小鬼當家」那種淘氣、玩趣的經典聖誕氛圍，讓人釋放童心，忘記一切的不快樂、沉浸在「U.G.L.Y CHRISTMAS」快樂的耶誕氛圍。
2023桃園華泰名品城耶誕節限定

此外，還有延1.7公里的「幸運燈海隧道」讓人怎麼拍都好看，並且園區內特別打造了聖誕老公公的「驚喜車庫」、「巨型幸運聖誕樹」、「禮物製造所」。每處造景都別具巧思與反轉趣味，並且廣受網友喜愛的Gloriday「露天飄雪聖誕市集」、「聖誕嘉年華大遊行」也將盛大登場，預計11/29檔期開跑，就能拍好、拍滿、拍到不想回家。
2023桃園華泰名品城耶誕節限定


 

2023桃園華泰名品城耶誕節限定
預計開幕：2023/11/29
預計展區：GLORIA OUTLETS華泰名品城一、二、三期
(現已陸續完工、試燈階段)
2023桃園華泰名品城耶誕節限定

 

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