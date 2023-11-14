新北歡樂耶誕城今年也超可愛，有白爛貓坐鎮在萬坪公園賣萌！作為台灣LINE貼圖排行榜冠軍王的白爛貓，無論是什麼活動、新品，總是會有一票死忠的爛爛粉追捧。為了替新北歡樂耶誕城造勢，在萬坪公園燈區中打造「白爛貓的甜蜜耶誕派對」，7大打卡點讓爛爛粉狂拍到不想走。
範圍極大的新北耶誕城，今年以吉祥物桑塔熊為主角首次嘗試的天幕耶誕樹，於先前試燈便讓許多人驚呼超美、超好拍，市府周邊人行道上則是把經典耶誕元素放大呈現，有巨型歪腰的耶誕樹、麋鹿等燈飾，光是上下班就被萌到。而每年必拍的7座天橋光廊也換上不同設計，吸引網美來朝聖。
而位於萬坪公園燈區則是由白爛貓坐鎮，期間限定「白爛貓的甜蜜耶誕派對」，邀請爛爛粉走進白爛貓耶誕城中免費打卡。在公園個角落佈置各種打卡點，有拱門造型的「白爛貓的歡樂耶誕城」，由白爛貓、法鬥麻糬、臭跩貓和那條魚等角色迎接大家到來。
白爛貓和巨型聖誕拐杖糖裝飾的「白爛貓的狂歡派對」；爛爛和好友們一起堆雪人「白爛貓的歡樂假期」；白爛貓化身耶誕老公公坐著雪橇送禮「白爛貓陪你過耶誕」；白爛貓和法鬥麻糬一起開心開箱禮物「白爛貓的驚奇禮物盒」，直接逼哭爛爛粉，直呼想念天使麻糬。
每一個白爛貓裝置藝術都可以走進其中，拍下和爛爛一起共度耶誕的療癒時光。而爛爛粉除了打卡之外，更不能錯過「白爛貓耶誕禮物屋」，店內販售各種白爛貓耶誕限定新品，幫你解決耶誕交換禮物的煩惱。
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2023新北歡樂耶誕城 活動時間
活動日期：2023/11/17~2024/01/01 活動地點：新北市政府周邊
2023新北歡樂耶誕城 萬坪公園燈區：白爛貓的甜蜜耶誕派對
亮燈時間:17:30-24:00 位置：萬坪公園 打卡裝置：白爛貓的歡樂耶誕城、白爛貓的狂歡派對、白爛貓的歡樂假期、白爛貓陪你過耶誕、白爛貓的驚奇禮物盒、白爛貓耶誕禮物屋(營業時間11:00-22:00)
2023新北歡樂耶誕城 縣民大道人行道區：29個白爛貓舞臺燈飾
亮燈時間:17:30-24:00 位置：縣民大道人行道