2023新北歡樂耶誕城偷偷試燈了！每到年底就是所有男友、老公的拍照技術期末考，各大耶誕燈飾等著大家前去打卡。其中，享譽國際的新北歡樂耶誕城確定將在11/17點燈，以新北耶誕城吉祥物「桑塔熊」和好友們為主角打造俏皮歡樂的耶誕城。若不想要人擠人的話，可以到板橋市政府周邊晃晃，大約晚間六七點之後幸運的話就能遇到試燈，搶先拍到絕美IG照。







今年2023新北歡樂耶誕城最大亮點為「天幕耶誕樹」，為新北耶誕城一改往常的竹筍造型，以燈串圍成絕美的天幕燈飾，底座部分以甜點蛋糕裝置藝術為設計，打造巨型甜點星耶誕樹，整體夢幻感倍增。11/17開城後每天晚間五點半後、每半小時展演一次光雕秀，繽紛多彩的光雕秀再配上背後市政府建築外牆裸視3D光雕表演，由可可愛愛的吉祥物「桑塔熊」領軍賣萌。







而市民廣場周邊的人行道上的部分燈是也悄悄試燈，有兩排歪腰耶誕樹迎接大家的「好樹成雙大道」、巨型麋鹿排排站「幸福花鹿大道」，可愛模樣讓人拍到不想走。又或是以耶誕經典元素星星為發想的「星想事成大道」，就等你走過去享受巨星。目前仍在試燈階段不一定每天都有，週末可以前去逛街順便拼個人品。





2023新北歡樂耶誕城 活動時間

2023新北歡樂耶誕城 燈飾分佈

新北市市民廣場燈區：耶誕甜蜜派對

2023新北歡樂耶誕城

板橋車站站前廣場燈區：甜點小鎮

2023新北歡樂耶誕城 周邊人行道光環境

2023新北歡樂耶誕城 7大絕美天橋

2023新北歡樂耶誕城

萬坪公園燈區：白爛貓的甜蜜耶誕派對

2023新北歡樂耶誕城

縣民大道人行道區：29個白爛貓舞臺燈飾

2023新北歡樂耶誕城

府中廣場燈區：薑餅樂園

2023新北歡樂耶誕城 表演、市集活動資訊

更多2023新北歡樂耶誕城照片：































而每年都一定要拍、要打卡的新北耶誕城天橋也同樣推出七座全新光廊，銀白星光點點的「琉星光廊」、金黃璀璨的星空「繁星光廊」、猶如浩瀚銀河「銀河光廊」和結合水晶切面設計的「金彩華爾滋光廊」等絕美光廊之外，今年也加入花朵元素打造用玫瑰金粉燈串「瑰麗光廊」、夢幻粉紫的「紫藤精靈光廊」等，也同樣已經點燈讓走過、路過的大家都忍不住停下腳步打卡。活動日期：2023/11/17~2024/01/01活動地點：新北市政府周邊亮燈時間:17:30-24:00位置：市民廣場甜點星 主燈主燈秀時間：每日17:30-22:00每整點、半點一次，每次5分鐘熊麻吉(市府南大門)、水晶琉璃耶誕樹(市府南大門)、冰晶炫彩噴泉(市府南大門)、桑塔熊FUN樂園(新北市政府一樓大廳)、巧克鼠歡樂頌(新府路、中山路口)、甜心派對市集(營業時間:11:00-22:00)、Xmas故事屋(縣民大道、新站路口)、甜蜜魔法隧道（新府路口廣場）、耶誕甜點工廠、翻滾吧!桑塔熊亮燈時間:17:30-24:00位置：站前廣場燈飾：翻糖馬卡龍、糖果屋、魔幻蛋糕城、Pink Donut、甜點小鎮薑餅屋市集(營業時間:11:00-22:00)亮燈時間:17:30-24:00位置：市民廣場周邊燈飾：天使祝福大道(中山路人行道)、幸福花鹿大道(縣民大道人行道)、星想事成大道(新府路人行道)、好樹成雙大道(新站路人行道)、光影萬花(板橋車站東二門)亮燈時間:17:30-24:00燈飾：琉星光廊(百揚大樓天橋)、繁星光廊(板橋車站天橋)、銀河光廊(麗寶天橋-公車站旁)、瑰麗光廊(麗寶天橋-縣民大道上)、金彩華爾滋光廊(新府天橋)、紫藤精靈光廊(新站天橋)、心願光廊(小遠百天橋)、Sweet World（板橋車站B1連通道）亮燈時間:17:30-24:00位置：萬坪公園打卡裝置：白爛貓的歡樂耶誕城、白爛貓的狂歡派對、白爛貓的歡樂假期、白爛貓陪你過耶誕、白爛貓的驚奇禮物盒、白爛貓耶誕禮物屋(營業時間11:00-22:00)亮燈時間:17:30-24:00位置：縣民大道人行道亮燈時間:17:30-24:00位置：府中廣場燈飾：雷根糖Postman、皇冠巧克力屋、金色魔法森林、魔法帽耶誕樹、薑餅人11/17(五) 18：00-18：30 耶誕開城秀11/17(五)~1/1(一)17：30-21：00 文化局耶誕林園光O11/18(六)~11/19(日) 13：00-20：00 童趣嘉年華11/25(六)10：00-16：00 毛寶貝幸福耶誕趴-寵物運動會11/25(六)~11/26(日)13：00-21：00 新北運動派對-新北運動特有種12/01(五)~12/03(日)11：00-22：00 2023新北耶誕市集12/09(六)~12/10(日)18：00-22：00 巨星耶誕演唱會12/15(五)~12/17(日) 11：00-22：00 德國耶誕派對12/15(五)、12/22(五) 17：30-18：30 Go Party！耳朵派對12/16(六)~12/17(日) 15:00-17:00 耶誕派對-表演藝術沙龍12/16(六) 14：00-20：00(暫定) 新住民國際耶誕派對－各國新年逛市集12/23(六) 14：00-20：00 耶誕環保挖寶趣-二手好物歡樂派對12/24(日) 13：30-22：00 2023新北耶誕平安夜12/24(日)~12/29(五)10：00-15：00 市民講堂12/30(六) 14：00-20：00博覽會 新北市學習型城市耶誕趴