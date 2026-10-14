台北夜貓族必收！15大台北深夜咖啡廳最晚到凌晨4點，漫畫免費看、店貓陪吃咖啡廳

15大台北深夜咖啡廳懶人包！編輯鄭亦庭表示：免費看漫畫、店貓陪吃不限時咖啡廳都要收。
台北深夜咖啡廳推薦懶人包！夜貓族晚上不想回家，或是需要找深夜工作空間，許多台北咖啡廳營業至半夜、凌晨，讓你晚上不被人打擾，窩客島這次整理15大台北深夜咖啡廳推薦清單，從營業至凌晨4點的台北人氣老宅咖啡廳、大稻埕咖啡廳，到貓空夜景咖啡廳都有，夜貓族快收藏這15間台北夜間咖啡廳清單。
台北大安區深夜咖啡廳推薦想找台北深夜咖啡廳先衝古亭站「Sugar Man Café」，一路營業到凌晨4點，還有滿牆漫畫任你看，一個人來來也不無聊，科技大樓站「未央咖啡店」同樣有書籍、漫畫，餐點提供貓飯、水餃、甜點等，鄰近永康街的「翌日咖啡」主打日式昭和復古風，不限時又附插座，想吃深夜甜點先收藏；想吃正餐首推延吉街「Placeee 場所」，義大利麵、甜點、咖啡一次滿足，這3間通通開到凌晨1點，非常適合夜貓族踩點。
▲台北深夜咖啡廳推薦！永康街日式昭和復古風「翌日咖啡」，不限時又附插座。(攝影：部落客 Journey旅食光~小夫妻嬉遊記)
▲台北深夜咖啡廳推薦！延吉街「Placeee 場所」提供義大利麵、甜點、咖啡。(攝影：部落客 算命的說我很愛吃)
台北深夜咖啡廳開到凌晨藏在大稻埕公寓二樓的「初二咖啡」，營業至半夜12點，店內提供甜點、咖啡、飲料等餐飲，其中必點招牌水餃，不限時寧靜空間常常一開店就客滿，是大稻埕人氣深夜咖啡廳，台北車站附近簡約工業風「Nearby Café」，餐點從特調手沖、甜點，到熱壓吐司、水餃、拌麵都有。
▲大稻埕人氣深夜咖啡廳推薦！藏在公寓2樓不限時「初二咖啡」，常常一開店就客滿。(攝影：部落客 陳小可的吃喝玩樂)
▲台北深夜咖啡廳推薦！士林不限時咖啡「Modism Café 摩德年代」主打日系雜貨與復古老件風格。(攝影：部落客 閒閒小魚出遊中)
台北深夜咖啡廳推薦鄰近小巨蛋站的「Remember Me 記得我 Café」以粗曠裸磚與綠意植栽打造，伴隨現場演唱與濃郁咖啡、提拉米蘇，營業至凌晨2點，士林站不限時咖啡廳「Modism Café 摩德年代」主打日系雜貨與復古老件風格，提供手作甜點營業到凌晨12點，而位於貓空茶園旁的「生活在他方 - 夜貓店」設有帳篷區可以觀賞台北夜景，店內還有超萌店貓陪你，提供現沖包種茶、千層蛋糕等，營業至凌晨2點，夜衝看夜景、吃下午茶就來這。
▲台北深夜咖啡廳推薦！士林不限時咖啡「Modism Café 摩德年代」主打日系雜貨與復古老件風格。(攝影：部落客 閒閒小魚出遊中)
▲台北小巨蛋深夜咖啡廳推薦！開到凌晨2點「Remember Me Café」。(攝影：部落客 鍾愛銅板美食的貪吃鬼)
台北深夜咖啡廳推薦清單
Sugar Man Café 位置資訊地址：臺北市大安區錦華里和平東路一段87-1號
電話：02-2396-9980
營業時間：14:00–04:00
未央咖啡店 位置資訊地址：臺北市大安區群賢里四維路208巷10號
電話：02-2703-2331
營業時間：13:00–01:00
翌日咖啡 位置資訊地址：臺北市大安區錦安里潮州街176號
營業時間：13:00–01:00
羊跳蚤 位置資訊地址：臺北市大安區大學里溫州街49巷2號
營業時間：13:00–01:30
Placeee 場所 位置資訊地址：臺北市大安區車層里延吉街160巷3號
電話：02-2775-2557
營業時間：12:00–01:00，週一15:30–00:00
抹More 位置資訊地址：臺北市中正區永昌里寧波西街221號
電話：02-2339-0035
營業時間：17:00–03:00，六日14:00–03:00
覓暘咖啡 位置資訊地址：臺北市中正區廈門街114巷2號3樓
電話：02-2368-6188
營業時間：16:30–00:00，六日15:00–00:00，週一二公休
咖啡，梅 位置資訊地址：臺北市中正區幸福里濟南路二段3號
營業時間：13:00–00:00，週二、四五公休
初二咖啡 位置資訊地址：臺北市大同區涼州街106號2樓
營業時間：14:30–00:00，週六11:00–00:00
Nearby Café 位置資訊地址：臺北市大同區建明里長安西路78巷3弄4-1號
電話：02-2550-0335
營業時間：12:00–00:00，五六12:00–01:00
町咖啡 Block & Cafe 位置資訊地址：臺北市大同區建明里太原路50號2樓
電話：02-2558-8163
營業時間：08:00–01:00
Remember Me Café 位置資訊地址：臺北市松山區東勢里南京東路四段133巷4弄16號
電話：02-2547-1517
營業時間：12:00–02:00，週日一12:00–22:00
Modism Café 摩德年代 士林店 位置資訊地址：臺北市士林區福林里中正路235巷29號
電話：02-2883-7012
營業時間：14:30–00:00
生活在他方 夜貓店 位置資訊地址：臺北市文山區指南里指南路三段40巷8-5號
營業時間：12:00–02:00，週一~三公休
瑤池墮宮 YCDG 位置資訊地址：臺北市中山區聚葉里民權東路一段70巷5號1樓
營業時間：13:00–01:00
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