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★桃園景點★ 2023華泰名品城聖誕村，有嘉年華遊行、聖誕市集和特色聖誕造景，還有飄雪的歡樂聖誕活動!

2023-12-01 19:27:09 Tin 人氣：107
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Tin

發表篇數：63篇

文章類別：旅遊-國內旅遊

縣市地區：桃園市 > 中壢區

Ho Ho Ho 華泰名品城聖誕村，下雪了★桃園景點★ 2023華泰名品城聖誕村，有嘉年華遊行、聖誕市

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🎅🏻主題：U.G.L.Y Christmas 🎄
期間限定：2023/11/29-2024/01/01
飄雪：每天16:30-20:00(半小時和整點降雪部份）
聖誕嘉年華大遊行：12/2、12/9、12/16、12/23、12/24，這五天在19:00-20:00會有限定的聖誕遊行

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華泰名品城聖誕村開始了，每年聖誕期間來這都超應景! 今年的聖誕造景很有趣味，打造了聖誕老公公的禮物發送製造所還有聖誕老公公的家長怎麼樣呢？還有帶給大家祝福的幸運聖誕樹🎄

 GLORIA OUTLETS 華泰名品城
地址: 桃園市中壢區春德路189號
營業時間: 週一-週五11:00-21:00，假日11:00-22:00
交通方式: 高鐵在桃園站6號出口
停車: 消費可折抵停車費，會員平日免費停3小時
官方網址: https://www.gloriaoutlets.com/

全區outlet地圖(官方摘錄)

華泰名品城目前有三期，我們每次都逛完三期，這裡超適合帶孩子或毛孩子來，很寬敞的環境逛起來很舒服，還有特色美食餐廳可以吃

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停車也非常方便，有三區停車場可以停放! 平日來加入會員更是優惠三小時免費停

華泰名品城聖誕裝飾介紹 (一期-聖誕老公公的驚喜車庫)

✦一期：聖誕老公公的驚喜車庫
走到聖誕老公公的家中車庫，修車的車庫、曬衣服的庭院還有會有聲音的有趣電話筒，姊妹倆說她們都有跟聖誕老公公通電話，他會送禮物給她們★桃園景點★ 2023華泰名品城聖誕村，有嘉年華遊行、聖誕市

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走進車庫立刻看到了滿滿的工具和帥氣紅色跑車

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載滿禮物還有聖誕樹裝飾，超好拍!

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姊妹倆正在打給聖誕老公公，真的會有聲音喔!!!

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走進聖誕老公公的車庫來探險吧!!

華泰名品城聖誕裝飾介紹 (二期-幸運聖誕樹)

✦二期：幸運聖誕樹🌟
代表幸運的馬蹄鐵和天幕式的聖誕裝飾，週邊都有聖誕市集可以逛逛買特色小點心吃哦！

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(官方照片) 聖誕嘉年華遊行的樣子，超歡樂

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幸運聖誕樹，這次打造天幕式的燈飾，現場看超美

華泰名品城聖誕裝飾介紹 (三期-聖誕老公公的禮物製造所)

✦三期：聖誕老公公的禮物製造所
聖誕老公公會寄信給誰呢？哪些人會收到禮物呢？霏霓超在意沒有看到她們名字在收信名單內～還在那跟聖誕老公公生氣!

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真實信件的造景，打開來真的有信喔!

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姊妹倆超認真的在找有沒有寫給她們的信

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快來看看自己的名字有沒有在上面呢?

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哈哈~她們說為什麼沒有他們的名字在上面呢?!

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有裝飾的郵筒和聖誕老公公可以拍照喔!

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正在包裝禮物的聖誕老公公

華泰名品城聖誕亮點活動

期間限定：2023/11/29-2024/01/01
飄雪：每天16:30-20:00(半小時和整點降雪部份）
聖誕嘉年華大遊行：12/2、12/9、12/16、12/23、12/24，這五天在19:00-20:00會有限定的聖誕遊行

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看到飄雪姊妹倆都超開心!!立刻追著到處跑來跑去

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期間限定，只有指定日期會有聖誕遊行活動喔!!

華泰名品城聖誕市集和環境分享

聖誕市集期間限定擺攤，以甜點、點心和小吃為主。展出時間跟聖誕活動一樣到2024/01/01

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市集有許多特色點心可以買來品嘗

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雞蛋仔是常態的攤位，每次來逛姊妹都說要吃!

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姊妹倆很喜歡這裡的饅頭家族，是小孩的玩樂天堂有非常多的遊樂器材

華泰名品城交通資訊

園區地址：桃園市中壢區春德路 189 號
高鐵桃園站 6 號出口正對面、桃園國際機場捷運 A18 站 2 號正出口

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停車收費方式參考 平日$30；假日$50，消費可折抵停車

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南下地圖

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北上地圖

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這裡超適合帶孩子來走走，毛孩子也超適合，一起來這感受歡樂聖誕氣氛吧✨✨✨

⛦⛦⛦謝謝欣賞文章，但請不要盜用圖片或文字， 喜歡我們的圖文很歡迎分享，請記得註明出處喔！有更多好玩旅遊分享歡迎關注我們⛦⛦⛦

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