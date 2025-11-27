搭捷運逛聖誕市集！德國聖誕市集3天快閃圓山，新北耶誕城、桃園接力登場。

今年冬天北台灣超有聖誕味，德國聖誕市集從台北一路巡迴到新北與桃園，88攤位、美食、打卡活動和抽機票全部登場。

每到年底最期待的就是聖誕節，今年德國聖誕市集直接把歐洲氛圍搬到北台灣！從圓山花博公園開場，將一路延伸到新北耶誕城與桃園藝文廣場，邀大家一路逛到12月中。其中，最受矚目的台北花博場將於本週末登場，集結約88個美食與選物攤位，擺滿紀念杯、香氛、麵包與德式餐點，逛起來像是在冬天的聖誕小鎮慢步散策。對喜歡濃濃儀式感的人來說，不用飛出國，也能沈浸在浪漫的燈飾與音樂中，好好感受聖誕節的幸福節奏。



▲德國商品Ｘ聖誕市集首場將於本週末快閃圓山花博。

▲德國商品Ｘ聖誕市集攤位營造歐洲聖誕氛圍感。





2025德國聖誕市集！ 美食、熱飲與限定城市展區一次收集

德國商品 X 聖誕市集最大魅力，就是那種一邊逛一邊吃的隨性節奏。現場攤位橫跨德式小吃到甜點點心，像是香腸堡、帶香料風味的暖飲、節慶麵包與德國啤酒都能在花博場一次吃到。想拍照打卡的人則不能錯過今年首度參與的德勒斯登文化展區，把歐洲百年聖誕氣氛搬進台北。還有「TaiwanMeetsDresden」社群活動，只要分享自己對德勒斯登的想像，就有機會把官方準備的限定禮品帶回家。3度參與的Audi也準備了主題展示與限量小物，只要完成指定互動就能兌換，逛起來超有過節感。



▲德國商品Ｘ聖誕市集現場必喝法式熱紅酒。





集點換禮、抽機票活動就在德國聖誕市集

花博場除了好逛好拍，更推出專屬集點玩法，只要在現場消費就能累積點數，蒐集到門檻後可兌換每日限量禮物。活動最後1天還會公布大獎，最大亮點就是中華航空提供的台北至法蘭克福來回機票，另外還有德國鍋具、家電與節慶小物等超實用獎品。若想把市集逛好逛滿，記得留意每個城市場次的營業時間，像台北是3天連續舉辦，新北搭配耶誕城營業到晚間22點，而桃園則分成2日限定。無論你想吃美食、找節日禮物或想湊熱鬧，今年3地巡迴的德國聖誕市集都值得排進12月行程中。



▲德國商品Ｘ聖誕市集也將快閃新北歡樂耶誕城、桃園藝文廣場。









2025德國商品 X 聖誕市集

台北 圓山花博公園

2025/11/28〜11/29 11:00–21:00

2025/11/30 11:00–20:00



新北 歡樂耶誕城

2025/12/5〜12/7 11:00–22:00



桃園 藝文廣場

2025/12/13 11:00–20:00

2025/12/14 11:00–18:00







德國商品 X 聖誕市集 台北花博 集點換禮

11/28 蔡司蒸氣眼罩、Bavaria 0.0無酒精啤酒、德國花草茶

11/29 Dr. Beckmann寵物異味剋星、STAEDTLER文具、Erdinger啤酒

11/30 KE@HOME購物袋、金屬聖誕吊飾、聖伯納德護理霜







