台北人週末忙著逛市集！週末假日不知道要幹嘛，那就來逛逛市集吃點美食、在手作商品裡找尋獨一無二特色小物，就是都市人最愜意、紓壓的放假日常。窩客島特別整理本週末登場的5大市集，有圓山站升級回歸的「有趣醉夏趴」、大稻埕傳統創新「2024本草派對」、南港文青最愛「LIVE！享綠生活派對」等，搭捷運就出發去逛市集。







圓山站市集：有趣醉夏趴

週末就衝圓山站「有趣醉夏趴」嗨起來！以主題式市集成功在台灣掀起畫的的有趣市集，每每推出新主題市集都讓人驚喜。這次，將去年爆夯的「啤客幫」啤酒市集升級成「有趣醉夏趴」，啤酒結合日式和食料理，一口啤酒、一口美食超幸福。



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南港市集：LIVE！享綠生活派對

誠品生活文創平台expo這次和臺北流行音樂中心攜手，共同規劃2天快閃限定「LIVE！享綠生活派對」，以文創設計、生活風格、花藝植栽、手作體驗和療癒甜點美食等，超過60家品牌齊聚現場。同時，更力邀十組音樂表演LIVE秀，包含金曲最佳新人、創作型歌手等，為大家帶來一場超愜意的風格市集。



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大稻埕市集：2024本草派對

大稻埕夏日最強市集「2024本草派對」回來了！台北迪化商圈發展促進會以全新概念重新呈現將大稻埕傳統特色產業「漢藥南北貨」，在每年夏天規劃「本草派對」，結合在地店家和餐飲品牌發揮創意，將傳統漢藥南北貨變成意想不到的特調、異國小食和本草體驗等。今年2024本草派對以「奇花異國」為主題，研發5款奇花調飲、3款異國小食及3種本草體驗，同時還跨界和白蘭氏、霞海城隍廟等合作，享受一場與眾不同的盛宴。







中山站市集：女子喫茶派對

於六月每逢週五至週日之間快閃限定的「微糖生活節-女子喫茶派對」，現場不僅營造出昭和喫茶店的氛圍感，還是一次文化和視覺的盛宴。邀請各式各樣日系品牌攤位進駐，包括專賣日式器皿的「小丸和器」、人氣可麗露的「小翹班甜事」、展示日本建築美學的「Koazuma小木屋專賣所」等，亦有人氣美食餐車聚集，讓大家週末到中山站可以盡情享受。



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新店市集：誠品生活新店萬物市集

誠品書店史上最盛大的特賣活動「萬物市集」，即日起至6月23日在誠品生活新店3樓「實驗場」隆重舉行。於500坪的寬敞場地，集結超過15萬種優惠書籍及獨特商品，中文書籍優惠至低6本500元起，外文書籍每本僅需百元；同時，黑膠唱片和萬件文具禮品低至79折和3折的驚人折扣。獨家販售的日本人氣設計品牌SOU・SOU與HIGHTIDE等商品亦將限量推出。除了每日提供的破盤商品優惠外，每天還有全新商品驚喜上市。



誠品生活新店萬物市集

活動時間：即日起至6/23(日)

活動地點：誠品生活新店3F 實驗場



