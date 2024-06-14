週末就是要逛市集！串連中山站和雙連站之間的「心中山線形公園」，從開幕至今已經成為許多文青、網美最愛的一條街，尤其是每到週末的主題市集，更是讓人每次來都有不同的驚喜。這次，六月份台北捷運和愛手創合作，規劃全新微糖生活節「女子喫茶派對」，以日式昭和甜點為主角，搭配復古老物特區，讓人來心中山展開一場甜蜜的盛會。
於六月每逢週五至週日之間快閃限定的「微糖生活節-女子喫茶派對」，現場不僅營造出昭和喫茶店的氛圍感，還是一次文化和視覺的盛宴。邀請各式各樣日系品牌攤位進駐，包括專賣日式器皿的「小丸和器」、人氣可麗露的「小翹班甜事」、展示日本建築美學的「Koazuma小木屋專賣所」等，亦有人氣美食餐車聚集，讓大家週末到中山站可以盡情享受。
並在爵士廣場規劃「復古特區」以小屋帳聚落為特色，集結各式老物、古著、玩具等復古小物件，帶領大家穿越時光，回到美好舊年代。每週六、週日下午16:30分至18時特別加場音樂演出，由JJ原木樂團、愛玩樂樂團等人氣樂團帶來精彩的免費音樂表演。活動期間，若在服務台出示捷運會員證明，免費送女子喫茶派對限量涼扇乙支。並推出線上心理測驗「尋找你的命定下午茶」，完成測驗至現場就能獲得限定小禮物。
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台北捷運X愛手創 微糖生活節-女子喫茶派對
活動日期：6/14~6/16、6/21~6/23
活動時間：週五 15:00~21:00、週六 14:00~21:00、週日 14:00~20:00
活動地點：捷運中山站心中山線形公園、爵士廣場