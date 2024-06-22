週末就到南港放空去！誠品生活文創平台expo這次和臺北流行音樂中心攜手，共同規劃2天快閃限定「LIVE！享綠生活派對」，以文創設計、生活風格、花藝植栽、手作體驗和療癒甜點美食等，超過60家品牌齊聚現場。同時，更力邀十組音樂表演LIVE秀，包含金曲最佳新人、創作型歌手等，為大家帶來一場超愜意的風格市集。







於6/22、6/23連續兩天舉辦的「LIVE！享綠生活派對」，號召各地特色美食快閃，有台中「杦月初。植感食光」帶來口感豐富的蔬食蘿蔔糕、燕麥玉米糕、養生南瓜糕等創意口味；桃園IG超夯Ｑ彈鬆餅球「日日蔗Hisatoukibi鬆餅球專賣店」；無麩質「米福樂Mi Fu Le」則是推出咖啡米曲奇、可可楓糖米軟餅乾、堅果米餅乾、杏仁米瓦片等四款全新點心。而「客家委員會」用過剩金桔製作的內山桔醬，呼應零浪費的飲食新美學。







此次市集不僅是美食的集結地，也是環保創意的展示平台。zero zero團隊的再生星球探險計劃，只要在現場玩遊戲過關就有機會獲得環保再生禮物，於市集滿1,200即贈限定款「享綠小物掛包」。同時，「仁舟淨塑」推出環保食物袋，而peppy選物品牌則展示了色彩豐富的環保好物，如陶瓷花器和隨身餐具，呼籲大家實踐無塑生活。





誠品生活expo自2023年起推動「綠色生活節」，不斷宣導綠色消費意識和永續理念。市集上有榮獲法國巴黎全球永續美妝大獎的台灣專業髮品「AROMASE艾瑪絲」，孕婦也適用、採用歐盟有機認證原料的無毒唇膏「nsòu」、無毒水性指甲油「小小PETIT」等，全面提升夏日生活品質。更入圍2024金曲獎最佳新人獎的新生代唱作人「鄒序」、文青都市女聲「黃小楨」等，以輕鬆、慢靈魂音樂曲風live演唱，打造南港最愜意週末。



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誠品生活文創平台expo「LIVE！享綠生活派對」

日期：2024.06.22 Sat. - 6.23 Sun.

時間：12:00-20:00

地點：台北流行音樂中心 文化館（台北市南港區忠孝東路七段99號）