火鍋控一定要收的必吃清單！台北大巨蛋遠東Garden City於五月底熱鬧開幕後，為松菸上班族、球迷和台北人帶來全新美食選擇。而火鍋控期待已久的「湊湊火鍋·茶憩」，終於將在6/25正式開幕，帶來七款特色鍋底、精選頂級肉品海鮮等，更設有35元醬料小菜自助吧台。為歡慶開幕，更祭出三天限定5折優惠，火鍋控必須跟上。
在香港、新加坡、上海、北京超過250家分店的「湊湊火鍋．茶憩」，首度回到創辦人的家鄉，選擇在話題地標台北大巨蛋遠東Garden City插旗，店內設計將東方元素和現代藝術結合，並打破火鍋店的印象，推出KTV歡唱包廂中吃火鍋、現做手搖飲吧台、古風換裝體驗等，讓吃鍋變得更加歡樂。
自助吧台部分為每人35元，可享十多種醬料、三種時令小菜、白飯和時令水果無限吃，並有京味、港式、台式、香川等8種特色調醬推薦吃法，更有特製菌菇醬必嚐。推出七款特色鍋底，有傳統老罈發酵的貴州酸菜，加上鮮嫩七星鱸魚片的「金湯酸菜魚鍋」；在桌邊倒入整顆新鮮香水椰子的「海南椰子雞」，鍋底還附上滿滿烏骨雞肉；鮮甜清爽「番茄牛膝骨鍋」、濃郁「港式辣椒豬肚雞鍋」、菇味十足「雲南珍鮮菌菇鍋」。
就連麻辣鍋也分為「台式麻辣鍋」和「成都老麻火鍋」，前者是雞骨和牛骨慢火熬煮6小時，再加入紅棗等中藥材熬煮2小時；後者則是有安格斯牛腰油、先泡後炒的大紅袍花椒和川渝頂級「子彈頭」辣椒，三重麻辣滋味超過癮。只要點麻辣鍋就可享有鍋底鴨血、豆腐無限續。若是付費會員的話，點夠成都老麻火鍋加碼再送隱藏版「滷豬腳」，直接升級為麻辣滷豬腳創意吃法一定要試過。包廂還有限定「黃金賓士鍋」一次享有三種鍋底。
除了鍋底之外，開幕期間特別推薦必點「日本頂級A5和牛5.3盎司」，下載APP並成為免費會員，不僅能現領500元優惠券，每桌就能以388元加價購原價破千的日本和牛。為了歡慶開幕，6/25-6/27到店用餐享有5折優惠，6/28-7/9享有7.5折優惠，其折扣不包含鍋底、酒水、服務費。
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湊湊火鍋·茶憩
地點：台北市信義區忠孝東路四段505號，大巨蛋遠東Garden City
營業時間：11:00-凌晨02:00(開幕初期營業時間，依現場公告為主)
注意事項：歡唱包廂有低消，詳細規範依官方公告為主。
湊湊火鍋 開幕優惠
1、6/25-6/27到店用餐享有5折優惠，6/28-7/9享有7.5折優惠（不含鍋底、酒水、服務費）
2、加入會員APP，即可享「日本頂級A5和牛5.3盎司」加購價388元，每桌限量兌換一份。
3、開幕期間加入會員APP，即可領取500元。