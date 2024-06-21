火鍋控一定要收的必吃清單！台北大巨蛋遠東Garden City於五月底熱鬧開幕後，為松菸上班族、球迷和台北人帶來全新美食選擇。而火鍋控期待已久的「湊湊火鍋·茶憩」，終於將在6/25正式開幕，帶來七款特色鍋底、精選頂級肉品海鮮等，更設有35元醬料小菜自助吧台。為歡慶開幕，更祭出三天限定5折優惠，火鍋控必須跟上。







在香港、新加坡、上海、北京超過250家分店的「湊湊火鍋．茶憩」，首度回到創辦人的家鄉，選擇在話題地標台北大巨蛋遠東Garden City插旗，店內設計將東方元素和現代藝術結合，並打破火鍋店的印象，推出KTV歡唱包廂中吃火鍋、現做手搖飲吧台、古風換裝體驗等，讓吃鍋變得更加歡樂。







自助吧台部分為每人35元，可享十多種醬料、三種時令小菜、白飯和時令水果無限吃，並有京味、港式、台式、香川等8種特色調醬推薦吃法，更有特製菌菇醬必嚐。推出七款特色鍋底，有傳統老罈發酵的貴州酸菜，加上鮮嫩七星鱸魚片的「金湯酸菜魚鍋」；在桌邊倒入整顆新鮮香水椰子的「海南椰子雞」，鍋底還附上滿滿烏骨雞肉；鮮甜清爽「番茄牛膝骨鍋」、濃郁「港式辣椒豬肚雞鍋」、菇味十足「雲南珍鮮菌菇鍋」。





湊湊火鍋·茶憩

地點：台北市信義區忠孝東路四段505號，大巨蛋遠東Garden City

營業時間：11:00-凌晨02:00(開幕初期營業時間，依現場公告為主)

注意事項：歡唱包廂有低消，詳細規範依官方公告為主。



湊湊火鍋 開幕優惠

1、6/25-6/27到店用餐享有5折優惠，6/28-7/9享有7.5折優惠（不含鍋底、酒水、服務費）

2、加入會員APP，即可享「日本頂級A5和牛5.3盎司」加購價388元，每桌限量兌換一份。

3、開幕期間加入會員APP，即可領取500元。



