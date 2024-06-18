蘆竹大古山點燈了！近年來重新整修開放的大古山，榮登桃園看夜景最佳推薦之地，眺望著桃園百萬夜景是情侶約會、親子散步的好去處。而每到夏天更有地景燈飾藝術點亮整座山頭，今年以夏日繽紛派對為概念，融入在地生態特色，以沉浸式的燈飾互動體驗，美到連台北人都直衝去打卡。除了要拍美照之外，窩客島也加碼推薦5間蘆竹特色美食，半日遊桃園就靠這一篇。







今年「大谷山地景科技燈飾藝術展」透過手機AR技術增加賞燈的樂趣，在大古山步道公園處規劃超過10組燈飾主題區，首推必拍的是「框起大古」，和另一半一起坐在燈飾裡，將百萬桃園夜景為背景，拍出浪漫美照。亦有超魔幻的「魔力駿馬」奔馳在草地上的模樣。







更將大古山生態特色融入在燈飾中，「老鷹翱翔」燈區因大古山生復育有成，有許多野生動物和老鷹在此為家；山間的野百合也變成主角，有放大版的百合花和蝴蝶「彩蝶起舞」燈區、8組以野百合為造型光塔「靈動燈塔」；更有結合樹木打造的「魔幻光樹」燈區。



桃園蘆竹大古山地景科技燈飾藝術展

活動日期：即日起至8月31日

點燈時間：每天晚間6點至10點

地點：桃園市蘆竹區大古路228號





桃園蘆竹美食推薦：聰嬸

部落客 阿發的簡單幸福 說：

砂糖剉冰、豆花、精緻涼麵、味噌湯，我們即便在炎熱的中午，沒冷氣且食慾不佳時，一看到這組合，也變成能吃得下～<全文介紹>



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#聰嬸

地址：桃園市蘆竹區仁愛路一段23號







桃園蘆竹美食推薦：南崁曾記烤肉

部落客 大手牽小手。玩樂趣 說：

烤肉醬香氣真的跟別人很不一樣，帶點淡淡沙茶、肉桂的香氣，醬汁也恰到好處的附著在食材上，重點是因為是生烤沒有經過油炸，所以烤肉吃起來格外清爽不油膩。<全文介紹>



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#南崁曾記烤肉

地址：桃園市蘆竹區桃園市蘆竹區仁愛路一段31號







桃園蘆竹美食推薦：貨櫃小籠包

部落客 圍事小哥 說：

沒吃過皮跟餡搭配的這麼好的小籠包呢，皮吸了湯汁後還是很Ｑ而且厚薄剛好，內餡也是非常的鮮甜！然後那個辣椒很香很辣。<全文介紹>



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#貨櫃小籠包

地址：桃園市蘆竹區富國路一段278號







桃園蘆竹美食推薦：一鍋羊肉(蘆竹區)

部落客 靜兒貪吃遊玩愛分享 說：

主打羊肉吃到飽，全天候均一價只要480元，還免收服務費，超過50種以上的火鍋配料食材，選擇真的超級多元。<全文介紹>



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#一鍋羊肉(蘆竹區)

地址：桃園市蘆竹區中正北路1139-6號







桃園蘆竹美食推薦：麵大廚（大竹店）

部落客 魚兒 x 牽手明太子的「視」界旅行 說：

免費六寶豆花吃到飽！有芋頭、紅綠豆以及花生等配料，在熱湯麵之後嚐嚐冰涼的豆花，超滿足。<全文介紹>



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#麵大廚（大竹店）

地址：桃園市蘆竹區明德街2號



