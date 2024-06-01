北部擁有數家分店的 麵大廚 ，可惜桃園藝文沒有店，距離我最近的則是大竹店，內用一碗麵便享飲料豆花免費吃到飽的好康，於是趁機揪了住附近的朋友一起來用餐，見見老朋友。

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麵大廚大竹店 店內外環境

麵大廚大竹店位於車水馬龍的大馬路上，是一家牛肉麵與日式拉麵的專賣店，從藝文開車過來大約15分鐘，不算太遠，路邊有少許停車格，正後方二個巷弄的距離也有一個大竹圍收費停車場，走到麵大廚僅需3-4分鐘，停車算是相當便利。

門前清楚寫著內用一碗麵即可無限享用六寶配料豆花/豆漿/冬瓜檸檬茶，這麼大方的好康，很難不吸引人潮，才剛過十二點，門口便己陸續有人排隊候位了。

以麵店來說，麵大廚的用餐環境還挺不錯的，簡單俐落，乾淨明亮，狹長空間大約有20-30個座位，翻桌率高，客人都不會待太久，內用很快有位子。

除了冬瓜檸檬茶，還有豆漿及豆花，全都免費供應，點一碗麵就多好幾樣附餐，非常超值！

麵大廚大竹店 自助式點餐結帳系統

麵大廚大竹店採用QRCode點餐，故絕對不能在點餐後自行換位，以避免店家送錯餐。系統送單後再以手機上的結帳碼至吧台付款，餐後也必須自行回收餐盤。

由於自助吧供應的是免費項目，因此店家有低消規定，尤其帶孩子同行的家長得特別留意了。

麵大廚大竹店 可自行選擇喜歡的麵條

看過菜單之後，很明確的知道麵大廚絕對是我家孩兒喜歡的麵店，無論是日式拉麵還是牛肉麵，都是他的最愛，正值青春期階段，一餐2-3碗麵的份量可是小事一椿啊！

二位媽媽胃口都不大，又適逢朋友腸胃不適，僅簡單選擇二碗麵，吃的飽也吃的巧，比較沒負擔。

清燉雪花牛刀削麵

朋友喜歡略帶口感的麵條，選了刀削麵，像這樣有點厚度與嚼勁的麵條我也愛，好適合咀嚼系生物。加了枸杞的清燉湯頭有微微的清甜，還有一點藥膳味，雪花牛與麵條份量都很足，連蔥花也給的超大氣。

清燉蕃茄雪花牛日式拉麵

與清燉雪花牛稍微不同的是加了蕃茄，多了茄紅素的營養，不油不膩的湯頭，喝起來滑順可口。

麵大廚大竹店 免費豆花無限享用

免費六寶豆花吃到飽！有芋頭、紅綠豆以及花生等配料，在熱湯麵之後嚐嚐冰涼的豆花，超滿足。

綿密的豆花口感與新鮮配料，淋上一點糖水就是簡單的美味。

有時候簡單的一碗麵，便能嚐到幸福味，給喜歡麵食的朋友多一個選擇，免費豆花吃到開心！

店家資訊

1130AM – 1430PM

1700PM – 2100PM

〈內用規定〉

免費豆花飲料無限享用

➡ 110cm以上，低消一碗麵

➡ 110cm以下(擇一)，低消一碗麵 or 兒童共食費60元

(03)323-1857

桃園市蘆竹區明德街2號

※ 大竹圍停車場