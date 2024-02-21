冷冷的冬天是進補的好時機，薑母鴨、羊肉爐更是不少人的愛，這間一鍋羊肉每到冬天可是老饕的愛，常常晚餐或假日時段都是客滿的狀態，主打羊肉吃到飽，全天候均一價只要480元，還免收服務費，超過50種以上的火鍋配料食材，選擇真的超級多元，天氣越冷生意更是火爆，趁著平日中午時段人潮較少趕緊來補補～

一鍋羊肉 在哪？

一鍋羊肉位在蘆竹的中正北路上，這條目前正在蓋捷運，上下班時間會比較塞唷！！距離南崁交流道開車大約9分鐘車程，地點距離市區比較偏一點，不過相當好找尋，整間以鐵皮屋搭建，機車可以停放在鐵皮旁～

店家名稱：一鍋羊肉

所在地址：338臺灣桃園市蘆竹區中正北路1139之6號

營業時間：日 一 二 三 四 五 六 11:00-21:00

專屬停車場

開車的話店後方也有大片的停車場，停車相當方便，不怕沒有停車位～

店內空間

店內空間相當寬敞，至少可以容納百人以上的空間，以四人為一桌居多，人多也有大桌，當天是平日中午，天氣比較熱也沒這麼冷，所以人潮還沒有很多，聽說晚上及假日經常爆滿，真的不誇張

價目表

店內用餐都是均一價480元/人，身高超過90公分以上～150公分以下的小朋友酌收150元，平假日都是一樣的收費價格，所以店內沒有價目表，只有提供外帶價格，內用還是比較划算的

用餐須知

吃到飽當然也要適量，千萬不要浪費食材了，吃多少拿多少即可，用餐限制2小時，不收服務費唷！！

飲料啤酒有需要則是另計收費唷！！

自助區

自助區以冷藏冰箱內的食材為主，想吃什麼自己拿，冷藏櫃有多達數十種新鮮時蔬，像是青花椰、茼蒿、山茼蒿、高麗菜、大白菜、水蓮等等，還有數十種的火鍋配料，羊肉部分只有羊肉片、羊大骨、羊排三種，選擇不多，想吃多少就拿多少，店家補菜速度也相當快唷！！

怕人潮過多，店家也會把一部分的羊排、羊大骨放在另一區，作分流的動作讓取餐更加順暢些～

羊肉片也是塞滿整個冰櫃，滿滿的羊肉片想吃多少就拿多少～

醬料區也是依各人酌量取用，有豆腐乳、醬油、烏醋、蔥花、辣椒、薑絲等等，豆腐乳醬偏稀一點，個人會再加點豆瓣醬沾著吃～

餐具部分也都是自由取用～

這裡也提供白飯、王子麵的澱粉類，吃鍋一定要配飯的，這裡也可以吃到飽唷！！一旁還有滷肉可以加～

高湯湯頭不夠或是想加水也是自行添加，完全就是自己來～

餐點

羊肉的湯頭口味比較重些，不過整個湯頭相當清澈，一開鍋可以先放些蔬果和羊大骨下去煮，湯頭喝起來會更甘甜唷！！

羊肉片

羊肉片的厚度不會太薄，吃起來帶點口感，很多人很怕羊騷味，不過他們家的羊味沒有很重，不愛啃骨頭的，羊肉片會是不錯的選擇唷！！

羊大骨、羊排

羊大骨、羊排建議可以煮久一點，羊排有些肉塊相當大塊，整個很扎實，喜愛啃骨邊肉的人羊大骨就很適合，重點是羊大骨還可以拿吸管吸骨髓，滿滿的膠質，肉質也相當軟嫩，不過個人羊大骨吃一兩根就好，不然骨髓的膠質吸到後面會有點膩

湯頭剛開始喝是鮮甜的，不過煮越多羊大骨、羊排、羊肉之後湯頭會越來越鹹，建議後面可以加水會比較好唷！！冬天想吃羊肉爐，一鍋羊肉也是不少人的熱門選擇之一，尤其天氣越冷生意越好，想吃建議早點來唷！！

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店家/景點資訊

店家名稱：一鍋羊肉

所在地址：338臺灣桃園市蘆竹區中正北路1139之6號

營業時間：日 一 二 三 四 五 六 11:00-21:00

店家電話：03-2122730

評價：★★★★★

備註資訊：

✔價格$480/人

✔免收服務費

✔用餐限制2小時 Google即時導航

交通資訊

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