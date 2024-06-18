週末就衝圓山站「有趣醉夏趴」嗨起來！以主題式市集成功在台灣掀起畫的的有趣市集，每每推出新主題市集都讓人驚喜。這次，將去年爆夯的「啤客幫」啤酒市集升級成「有趣醉夏趴」，啤酒結合日式和食料理，一口啤酒、一口美食超幸福。







「有趣醉夏趴」於6/22、6/23兩天快閃，邀請大家到圓山花博的花海廣場豪飲、狂吃。除了有各式各樣啤酒、特調等你來微醺解放壓力，更請到人氣日式料理和日式洋食進駐，首推Smith & Wollensky帶來獨家限定的「S&W經典乾式熟成牛肉起司迷你漢堡」、「S&W美式全牛肉巨無霸熱狗」。TABLEAU by Craig Yang則是有「洋風紅酒燉牛舌」佐大蒜奶油麵包超過癮。







「秋吉串燒x日向洋食」有炭火燒烤的烤牛腰、烤土雞、烤雞皮和市集限定的紅醬飯糰。「冉冉yukkuri」除了有人氣海鮮和野菜天婦羅之外，也祭出市集限定的「海苔仙貝佐柚子山葵」。咬下會大爆漿的「我和一心日本咖哩麵包」、黑咖哩尬上多汁漢堡排「倉。挽肉君」等，各式鹹食讓人選擇障礙發作。





2024有趣醉夏趴 市集活動資訊

日期：2024/06/22(六)～2024/06/23(日)

時間：週六11:00－22:00；週日11:00－20:00

地點：圓山花博-花海廣場（圓山捷運站1號出口，台北市中山區玉門街1號，靠近中山北路、流行館）