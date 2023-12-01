台北聖誕市集逛不完！正式進入浪漫聖誕月，除了要揪閨蜜、帶男友兼攝影師衝去拍各種造型聖誕樹、特色耶誕燈飾之外，一年一度的聖誕市集更是不能錯過。今年在台北信義區、中山站、圓山花博和美麗華都有不同主題聖誕市集登場，於即日起一路到明年1/1每個週末都有，在台北街頭營造出濃濃的聖誕過節氛圍。







台北聖誕市集必逛：心中山漫遊宇宙市集

沿著心中山線型公園往雙連站漫步，還能看見漂浮在半空中的巨型月球蓄勢待發，一旁路樹也掛上宛如星空的藍色燈飾妝點，現場也有各種不同造型的Ｑ萌小外太空人公仔，營造出外太空的夢幻感。而每年必拍的光廊也以漸層的光雕呈現，讓走過路過的人都停下腳步拍照。此外，連續九個週末還有「心中山漫遊宇宙市集」帶來100攤特色美食、小物等攤販，聖誕交換禮物就到這裡來尋寶。



心中山 漫遊宇宙市集 活動資訊

市集日期：即日起至2023/12/31



捷運中山站四號出口

市集時間：週五16:00-21:00、週六日14:00-21:00



捷運雙連站一號出口

市集時間：週五：15:00-19:00、週六日：14:00-19:00



媒體報導：https://www.walkerland.com.tw/subject/view/376300







台北聖誕市集必逛：信義區歐洲聖誕市集

挑戰全台最強聖誕趴！由法國人協會在台連續四年舉辦的「歐洲聖誕市集」確定將在11/30回歸台北信義區香堤大道，將歐洲傳統的聖誕市集氛圍原汁原味搬到台北最熱鬧的街頭，用超過50攤美食、現場音樂秀和精彩表演，連續四天打造台北最嗨聖誕趴。



台北信義區歐洲聖誕市集 活動資訊

日期：2023/11/30~2023/12/3

時間：11:00 AM – 10:00 PM (11/30開幕日13:00開始)

地點：台北市信義區香堤大道



媒體報導：https://www.walkerland.com.tw/subject/view/376465





台北聖誕市集必逛：美麗華甜心聖誕物語市集

大直人最愛的美麗華和邊緣人市集合作，於12/8 至 2024/1/1期間，每逢週五、六、日推出「甜心聖誕物語市集」，以電影《旺卡》12 米大型聖誕樹為中心，並串連海景大道擺攤，販售耶誕小物、手工飾品、現做美食和街頭表演等，為大直人的來濃厚的聖誕氛圍。12/23還加碼準備免費露天電影院《巧克力冒險工廠》，是親子出遊的好去處。



美麗華甜心聖誕物語市集

活動時間：12/8 至 2024/1/1期間，每逢週五、六、日

活動地點：台北美麗華





▲圖為美麗華市集資料照，非本次活動現場。



台北聖誕市集必逛：德國商品X聖誕市集

連續四年舉辦的「德國商品X聖誕市集」，今日在圓山花博公園正式回歸，創下史上最大規模、多達85個攤位快閃，圍繞在5米高的聖誕樹周邊，有最經典德式香腸、德國人過聖誕必吃聖誕捲史多倫等各種歐陸美食之外，並規劃炒熱氣氛的趣味活動、手作DIY、聖誕合唱團、魔術秀等活動，將德國聖誕市集氛圍原汁原味搬到台北。同時，現場還有消費集點兌換贈與抽獎活動，最大獎送你華航台北－法蘭克福直航機票。



德國商品X聖誕市集

日期：即日起至2023/12/3（日）

時間：11:00～21:00（週日到20:00）

地點：圓山花博公園長廊廣場







台北聖誕市集必逛：有趣市集「矮人小鎮過聖誕」

最會打造特色主題市集的有趣市集，在最浪漫的聖誕月中當然也不缺席，以「矮人小鎮過聖誕」為主題的聖誕市集，將於12/9、12/10兩天快閃圓山花博花海廣場，從美食餐車到文創手作小物等超過70家品牌進駐，只要搭乘捷運至圓山站就能逛。



有趣市集 矮人小鎮過聖誕 活動資訊

活動日期：

2023/12/09 (六) 11:00 - 晚間22:00

2023/12/10 (日) 11:00 - 晚間20:00

活動地點：圓山花博花海廣場（台北市中山區玉門街1號，圓山捷運站1號出口）



媒體報導：https://www.walkerland.com.tw/subject/view/376750



