作為台北文青、網美最愛的中山站，到了年底當然也要化身為浪漫耶誕打卡點，讓人來人往的逛街聖地變成打卡朝聖地。這次台北捷運跨界和香氛品牌Jo Malone共同打造巨型薑餅人樂園聖誕樹之外，心中山線形公園更預計在12/1搭配「繽紛耶誕玩台北」正式點燈。年底前的每個週末還加碼推出漫遊宇宙市集，打造超有氛圍的耶誕打卡點。
位於台北捷運中山站四號出口的心中山現型公園，為近年來台北人最愛的逛街、漫步新選擇。今年耶誕有Jo Malone打造的超過9米高的巨型香氛聖誕樹，由旋轉木馬、巨型薑餅人和Jo Malone經典禮物盒堆疊而成，於上週點燈後便洗版IG打卡牆。若於明年1/4前在現場打卡並完成指定動作，即可免費兌換香氛驚喜禮物。
沿著心中山線型公園往雙連站漫步，還能看見漂浮在半空中的巨型月球蓄勢待發，一旁路樹也掛上宛如星空的藍色燈飾妝點，現場也有各種不同造型的Ｑ萌小外太空人公仔，營造出外太空的夢幻感。而每年必拍的光廊也以漸層的光雕呈現，讓走過路過的人都停下腳步拍照。此外，連續九個週末還有「心中山漫遊宇宙市集」帶來100攤特色美食、小物等攤販，聖誕交換禮物就到這裡來尋寶。
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台北中山站 心中山Jo Malone聖誕樹 活動資訊
點燈時間：週日至週四 11:00-21:00、週五至週六11:00-21:30
地點：台北市中山區中山北路二段48巷7號，心中山線形公園 (捷運中山站四號出口)
心中山 漫遊宇宙市集 活動資訊
市集日期：11/24 至 11/26
捷運中山站四號出口
市集時間：週五16:00-21:00、週六日14:00-21:00
捷運雙連站一號出口
市集時間：週五：15:00-19:00、週六日：14:00-19:00
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