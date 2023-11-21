迪士尼聖誕趴就在全台三井OUTLET、台中LaLaport夢幻點燈！為了歡慶迪士尼100周年慶，首度跨界和台灣三井不動產集團聯手打造四大主題勝丹燈飾，長達104天的迪士尼100周年主題燈飾，於林口、台中港、台南MITSUI OUTLET PARK以及台中LaLaport登場，全台共打造25個迪士尼聖誕裝置藝術，讓迪士尼鐵粉來趟迪士尼打卡巡迴之旅，用可可愛愛的經典角色陪大家度過聖誕節。







三井林口OUTLET：迪士尼冬季萌趣王之國

作為全台首間的三井林口OUTLET，這次以充滿童趣療癒的Q版迪士尼和皮克斯角色系列為主角，打造「冬季萌趣王之國」聖誕燈飾。西口處由米奇、米妮等角色配上迪士尼100週年字樣，迎接大家到訪。戶外廊道也有米奇、米妮、唐老鴨等經典角色俏皮躲在草叢中賣萌。







戶外中央廣場上有7個大型打卡點和主題快閃店，包括８米高迪士尼100主題聖誕樹、阿拉丁茉莉公主為主角的「甜點同樂匯」、Ｑ版公主們大合照的「歡樂舞台」、放大版畫具「Q萌塗鴉筆」揪大家幫喜歡的角色化身顏色成為作品一部分。





台中港三井OUTLET：迪士尼聖誕夢想典藏

並推出林口限定APP會員限定萌系滿額贈，即日起至2024/1/1單筆滿2000元送玩具總動員系列手繪保冷提袋、2024/1/2-2/29送怪獸電力公司造型超柔擦手巾。與MITSUI OUTLET PARK 林口迪士尼100主題造景合照至個人貼文，即可兌換迪士尼系列貼紙包乙份。

台中港三井OUTLET則是以郵票為主題，集結迪士尼、皮克斯、漫威、星際大戰系列，打造出翻玩復古經典的「夢想典藏」打卡點。現場直接將迪士尼首部有聲動畫場景復刻呈現的「百年世紀」，在５米高藍白聖誕樹下，將經典威利汽船造景首航進台中港。







現場也增添互動裝置藝術，只要觸摸「童話旅程」水晶球即可施展童話魔法，野獸與貝兒在大廳跳舞、小姐與流氓的造景則重現經典的吃義大利麵橋段，一一重現。帥氣漫威英雄打卡區「英雄集結」，則是有引爆按鈕設計，按下後便有絢爛的燈光效果。







並於12/24平安夜下午兩點至兩點半期間，推出迪士尼主題限定變裝遊行派對，開放2~12歲小朋友報名，只要全程參與便可獲得限定版「米奇米妮造型馬克杯」。會員APP限定滿額禮換購，則是有超萌迪士尼輕量折疊傘、毛巾和印花浴巾。







台南三井OUTLET：迪士尼星耀夢想之旅

台南三井OUTLET的迪士尼聖誕裝置藝術則是以夢幻白金色為主，戶外裝置藝術除了有一樓西口的8米雪白聖誕樹，底下有銀色的米奇、米妮造型剪影增添奢華感。而另一側的樹塔廣場也妝點成迪士尼主題，在夜間閃耀出絢爛色彩。







館內一樓的中央廣場更是不能錯過的必拍重點，3米高的「白金米奇雕像」邀大家一起同歡。在「時光隧道」中除了有頭頂的歲末煙火LED，更播放經典迪士尼配樂，只要是鐵粉就一定要拍。大型星星魔法棒「星燦魔法」，利用光線設計勾勒出米奇、米妮的圖騰；迪士尼公主為主的「真摯信念」、經典角色亮相的「典藏時刻」，夢幻的打卡點超好拍。







限定的會員APP來店禮則是推出奇奇蒂蒂麻吉馬克蓋杯二件組、迪士尼系列三折傘、飲料提袋、米奇米妮星空隨行杯等贈品，讓迪士尼鐵粉到現在瘋狂購物、搶免費迪士尼贈品。







台中LaLaport：迪士尼奇幻一百，絢爛未來

今年熱鬧開幕的台中LaLaport，串連過去和未來推出「奇幻一百，絢爛未來」迪士尼主題聖誕打卡點，以科技未來感的迪士尼主題造景串連時空，打造LaLaport平行宇宙世界。







超炫的復古巡道車改造成「宇宙幻想。新時空隧道」、閃耀著霓虹光芒的６米高「迪士尼100主題聖誕樹」、走進愛麗絲夢遊仙境的「宇宙仙境。夢遊樂章」，天幕空橋也化身為星際空橋「開創新宇宙。光影隧道」，有小飛象、布魯托、米奇和米尼等可愛角色投影，讓人串越南北館也能被萌到。







搭配館內店舖推出會員APP滿額贈優惠，有迪士尼造型手機袋、玩具總動員手提保溫袋、迪士尼露營紀念保溫被和米奇浴巾等周邊免費領，超多款迪士尼周邊讓鐵粉通通都想要。









迪士尼100周年主題造景 活動時間、地點

點燈時間：2023/11/20-2024/2/29

活動地點：MITSUI OUTLET PARK林口、台中港、台南與Mitsui Shopping Park LaLaport台中



主題：

MITSUI OUTLET PARK林口：冬季萌趣王之國

MITSUI OUTLET PARK台中港：聖誕夢想典藏

MITSUI OUTLET PARK台南：星耀夢想之旅

Mitsui Shopping Park LaLaport 台中：奇幻一百，絢爛未來