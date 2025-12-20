跟著五月天玩台中！五月天公仔分佈台中，STAYREAL純真公園同步開跑，五月天打卡點一次看。

五月天《回到那一天》25週年演唱會登場，台中市多處MAYDAYLAND主題裝置、雪花音樂盒及公仔同步亮相；STAYREAL PARK純真公園台中站開展，免費沉浸式展覽超吸睛。

五月天《回到那一天》25週年巡迴演唱會將於2025年12月27日在台中開唱，台中市區同步推出多組 MAYDAYLAND 主題裝置，從台中捷運站、台中公園到國家歌劇院前皆能看見五月天公仔與限定打卡點。近期前往台中旅遊的五迷，除了觀賞五月天演唱會，也不妨趁機走訪台中市區、蒐集期間限定的五月天打卡景點。

▲「五球」就在台中公園湖心亭前方湖面上。（攝影：楊婷雅）

▲台中捷運松竹站變身五月天主題車站。（攝影：楊婷雅）



五月天公仔亮相臺中國家歌劇院前

為增加年底的五月天《回到那一天》演唱會熱度，臺中國家歌劇院前方的夏綠地公園亦設置了ㄧ組五月天公仔，五尊公仔造型可愛、辨識度高，搭配臺中國家劇院作為背景，形成鮮明的城市裝置風景。近期無論是前往臺中國家歌劇院看演出抑或到台中旅遊的歌迷，都可以順道來夏綠地公園和五月天拍照留念。



▲五月天公仔在臺中國家歌劇院前的夏綠地公園。（攝影：楊婷雅）

五球公仔台中公園吸睛登場

五月天粉絲同樣不容錯過台中公園！園區則以「五球」為主題，在湖面上設置五顆象徵團員的球形公仔，並各自戴上聖誕帽，迎接即將到來的聖誕節；「五球」特別以湖心亭為背景，呈現具有台中特色的景觀畫面。值得一提的是，夜間「五球」會亮燈，倒映在湖面的光影讓畫面更加迷人，「五球」登場至今已經吸引無數五月天歌迷來台中公園朝聖。



▲亮燈的「五球」，搭配倒映在湖面的光影讓畫面更加迷人。（攝影：楊婷雅）

五月天雪花音樂盒與特展進駐台中文化創意產業園區

台中文化資產園區鄰近台中火車站，園區內最受矚目的五月天藝術裝置，正是位於中央廣場的超大型五月天雪花音樂盒。五名成員位於透明球體裡頭，搭配燈光與旋轉設計，隨著音樂響起，營造如夢似幻的氛圍，彷彿將五月天的音樂旋律與青春回憶收藏其中；台中文化創意產業園區內各個角落也可見五月天主題視覺設計巧妙融入空間之中。多款裝置藝術分布於老倉庫建築與戶外開放場域之間，包括深受粉絲喜愛的五月天 Q 版公仔、象徵團員意象的五球公仔等；此外，五月天限定沉浸式特展「MAYDAYLAND in Taichung」12月19日開展。



▲五月天音樂盒位於台中文化創意園區中央廣場。（攝影：楊婷雅）



▲五月天公仔進駐台中文化創意園區。（攝影：楊婷雅）

STAYREAL PARK 純真公園台中站

「STAYREAL PARK純真公園台中站」今日（12月19日）正式於 LaLaport 台中登場，展覽以「遇見公園」為發想，透過巨型藝術裝置、互動體驗空間與冬季節慶氛圍，打造沉浸式觀展體驗；展區不僅重現粉絲熟悉的經典場景，更融合聖誕節慶元素、城市風景與 IP 角色特色，讓超人氣胡蘿蔔角色換上全新聖誕造型登場，純真兔兔也化身賽車手與棒球選手等多元形象熱血亮相，成功打造今年冬季不可錯過的話題打卡新地標；活動期間全面開放免費入場，甫開展就吸引眾多粉絲前來拍照、排隊搶購限定商品。

▲「STAYREAL PARK純真公園台中站」於 LaLaport 台中登場。（攝影：楊婷雅）



▲棒球兔兔與蔔蔔捕手氣球現身「STAYREAL PARK純真公園台中站」。（攝影：楊婷雅）

台中五月天打卡熱點

