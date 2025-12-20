跟著五月天玩台中！五月天公仔分佈台中，STAYREAL純真公園同步開跑，五月天打卡點一次看。

五月天公仔亮相臺中國家歌劇院前
為增加年底的五月天《回到那一天》演唱會熱度，臺中國家歌劇院前方的夏綠地公園亦設置了ㄧ組五月天公仔，五尊公仔造型可愛、辨識度高，搭配臺中國家劇院作為背景，形成鮮明的城市裝置風景。近期無論是前往臺中國家歌劇院看演出抑或到台中旅遊的歌迷，都可以順道來夏綠地公園和五月天拍照留念。
五球公仔台中公園吸睛登場
五月天粉絲同樣不容錯過台中公園！園區則以「五球」為主題，在湖面上設置五顆象徵團員的球形公仔，並各自戴上聖誕帽，迎接即將到來的聖誕節；「五球」特別以湖心亭為背景，呈現具有台中特色的景觀畫面。值得一提的是，夜間「五球」會亮燈，倒映在湖面的光影讓畫面更加迷人，「五球」登場至今已經吸引無數五月天歌迷來台中公園朝聖。
五月天雪花音樂盒與特展進駐台中文化創意產業園區
台中文化資產園區鄰近台中火車站，園區內最受矚目的五月天藝術裝置，正是位於中央廣場的超大型五月天雪花音樂盒。五名成員位於透明球體裡頭，搭配燈光與旋轉設計，隨著音樂響起，營造如夢似幻的氛圍，彷彿將五月天的音樂旋律與青春回憶收藏其中；台中文化創意產業園區內各個角落也可見五月天主題視覺設計巧妙融入空間之中。多款裝置藝術分布於老倉庫建築與戶外開放場域之間，包括深受粉絲喜愛的五月天 Q 版公仔、象徵團員意象的五球公仔等；此外，五月天限定沉浸式特展「MAYDAYLAND in Taichung」12月19日開展。
台中五月天打卡熱點
