紅太陽台中第三間分店來啦！就在一中商圈，12/22盛大開幕，聽說超多驚喜優惠！ - 糖糖's 享食生活

紅太陽台中第三間分店來啦！就在一中商圈，12/22盛大開幕，聽說超多驚喜優惠！

手搖控們尖叫吧！被譽為茶飲界愛迪生的「紅太陽」，繼台中前兩間分店熱潮後，正式宣佈第三間分店落腳人潮最旺的一中商圈啦！就在12/22 盛大開幕，據說現場準備了超多驚喜好康與神祕優惠，不論你是愛好創新的飲料狂人，還是死忠的紅太陽粉，這波開幕慶絕對要衝一波！

紅太陽台中一中店位置

紅太陽台中一中店選址於熱鬧的北區一中街上，位置就在173巷弄廣場旁，這間店最引人注目的，莫過於那抹鮮豔奪目的「亮紅色扛棒」，走在街頭遠遠就能一眼認出，其實早在裝潢期間，這抹紅就已經在商圈內掀起不少討論，吸睛的店面外觀更是吸引了無數路過學生的目光，讓人忍不住想一探究竟

紅太陽菜單

紅太陽的飲品選擇極其多樣化，除了深受大眾喜愛的經典原茶與奶酪系列外，最令手搖控驚艷的是其多款「獨創招牌」，像是視覺與味覺雙重享受的「紅玉冰磚」、吸睛度爆表的「太陽特調、月亮特調」，及創意十足的「海尼根綠茶」，都是店內不容錯過的靈魂飲品

其中糖糖覺得最特別的就是紅玉冰磚系列，將紅玉冰磚代替傳統冰塊，即便隨著時間流逝冰塊逐漸融化，茶湯的口感依舊保持濃厚香醇，完全不會被稀釋，每一口都是最純粹的紅玉茶香

月亮特調 65元 + 巨無霸多多瓶 59元

如果想要拍照打卡，絕對不能錯過這瓶！紅太陽特別推出的巨無霸多多瓶只需加價59元就能擁有，超萌大容量瓶身拿在手上回頭率超高，而這款月亮特調飲品以獨門的芒果熬醬為基底，結合微冰沙質地的奶昔，甜度固定，喝起來口感細緻滑順，每一口都能感受到濃郁的芒果果香與奶昔的綿密交織，是視覺與味覺的雙重饗宴！

太陽特調 65元+ 巨無霸多多瓶 59元

有了月亮，當然少不了這杯粉嫩吸睛的「太陽特調」！這杯飲品同樣美到讓人捨不得喝，採用香甜的草莓熬醬，融入微冰沙質地的細緻奶昔，杯身呈現出夢幻的紅白交織紋路，視覺效果超級美，喝起來口感細緻綿密，草莓的酸甜與奶昔的濃郁在口中完美融合，不過這杯太陽特調跟月亮特調甜度上對糖糖來說都稍微偏高了些

海尼根綠茶 70元 + 雪克搖搖杯 69元

這杯海尼根綠茶可厲害了！是紅太陽最經典的招牌飲品，自2005年推出以來，曾創下半年狂銷250萬杯的紀錄，被視為台灣果汁微醺飲品的先驅，它完美融合了酒精濃度極低的海尼根啤酒與清爽的綠茶，並加入8種特調果汁提味，喝起來帶有淡淡的麥香與果香，卻沒有啤酒的苦澀感，相當消暑

（喝酒不開車，開車不喝酒，未滿18歲請勿飲酒）

銀河冰點 65元 + 雪克搖搖杯 69元

除了經典特調，這杯銀河冰點也是人氣必點！採用柳丁原汁結合養樂多，調製出完美比例的酸甜滋味，想要更趣味一點的喝法可以加價69元升級雪克搖搖杯，拿在手上不僅外型獨特，喝之前用力搖一搖，讓冰點與果汁徹底融合，喝起來相當清爽

紅玉冰磚Double厚鮮奶茶 99元 + 雪克搖搖杯 69元

如果你是重奶控，那這杯紅玉冰磚Double厚鮮奶茶絕對要點下去！最特別的是，點這款飲品還會附上一盅超可愛的 「小厚奶瓶」，讓你可以依照喜好自行添加，親手調整鮮奶茶的濃厚度，基底採用的無糖的紅茶冰磚，再搭配紅玉紅茶及厚鮮奶調製而成，一入口就能感受到清新茶香交織著濃厚奶香，且凡點紅玉冰磚厚鮮奶茶系列均可免費加波霸或仙草

巨無霸珍珠奶茶 89元

如果你是嚼感控，那紅太陽的巨無霸珍珠奶茶絕對會讓你一眼心動！以香濃順滑的焦糖奶茶冰沙為基底，加入了滿滿琥珀珍珠與巨無霸仙草凍，每一口都是滿滿的料，最邪惡的是，店家還會額外附上細緻綿密的 愛爾蘭奶蓋，讓你在咀嚼的同時，還能感受到奶蓋交織出的厚實乳香，不論是視覺上的震撼力還是入口後的層次感，這杯都是下午茶點心的不二之選！

紅太陽台中一中店開幕優惠

12/22~12/25 全品項特調飲品第二杯半價（每人限購3組）

12/26~12/28 指定獨家招牌買ㄧ送一（前100名排隊者贈送獨家環保袋，每人限購2組）

12/29~1/15 消費滿100元即可享刮刮卡一張