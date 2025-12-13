台東住宿殺很大！凱撒趣淘漫旅推2026新年每日限量1.9折、每人600元入住快閃優惠。

為了迎接2026年，凱撒趣淘漫旅推出超狂優惠，四人同行每人只要600元，還送森林公園門票，是時候規劃一場東岸輕旅行了。

隨著2025年尾聲將近，不少旅人已開始著手規劃跨年後的首場旅行，渴望在東台灣的慢活節奏中，為新的一年注入滿滿能量。隸屬於凱撒飯店連鎖旗下的年輕潮流品牌「凱撒趣淘漫旅–台東 Hotel Cham Cham Taitung」，為了迎接即將到來的2026年首季旅遊熱潮，特別針對精打細算的自由行旅客，推出了震撼市場的「新年快樂住房專案」。這波優惠不僅打破了過往春節前後房價高不可攀的印象，更以每日限量的1.9折超殺折扣，邀請旅人來場說走就走的東岸冒險。即日起至2026年1月20日開放預訂，入住日期更一路展延至3月底，讓想要避開人擠人、享受高品質旅遊體驗的民眾，能以最輕鬆的預算擁抱台東的碧海藍天。



▲凱撒趣淘漫旅–台東外觀建築融合現代設計與在地元素，距離台東火車站步行僅需3分鐘，並提供大廳一站式租還機車服務，是自由行旅客探索台東的最佳基地





挑戰台東住宿最高CP值，探索客房每人最低600元起即可入住

對於追求高性價比的現代旅人而言，住宿的價格與品質往往是難以兼顧的兩難，但凱撒趣淘漫旅打破了這個框架。此次推出的「新年快樂住房專案」堪稱誠意十足，將原價高達11000元的「探索客房」下殺至1.9折。若以雙人入住計算，每晚房價最低僅需1899元，平均每人不到950元便能享受星級飯店的舒適設施。更令人驚喜的是，若是四五好友或家庭出遊，四人同行的價格更低至每晚2397元起，換算下來每人每晚僅需600元。房內設計靈感汲取自台東的大山大海，以海洋藍與陽光黃交織出清新活力的氛圍，並配備50吋電視內建Netflix、Disney+等串流平台，讓旅客在結束一整天的戶外探索後，也能在房內享受專屬的影音娛樂時光。



▲探索客房設計採用海洋藍與陽光黃為主色調，營造出台東特有的熱情與活力。房內配備50吋電視並內建Netflix與Disney+等串流平台，四人入住每人最低僅需600元





台東火車站步行3分鐘即達，一站式租車服務讓自由行更輕鬆

除了價格極具競爭力，「便利性」更是凱撒趣淘漫旅深受年輕族群喜愛的關鍵。飯店地理位置得天獨厚，距離台東火車站步行僅需3分鐘，對於搭乘火車前往台東的背包客或家庭客來說，出站即到家的便利感無可取代。為了深耕自由行市場，飯店更貼心推出了「一站式租車服務」，旅客無須在車站外頂著烈日奔波尋找租車行，只要在飯店大廳即可輕鬆完成機車租借與還車手續。此外，館內貼心提供的行李寄放服務，讓旅人能甩開笨重行李的束縛，一抵達台東便能輕裝上陣，騎上機車深入台東的大街小巷，真正實踐品牌強調的自由探索與冒險精神。

首創趣淘茗時茶具租借體驗，免費在地點心打造暖心儀式感

旅行不只是走馬看花，更是一種生活風格的體驗。為了讓旅客能深度感受台東特有的慢活步調，飯店全新推出了「趣淘茗時」茶具租借服務。每週一至週四的下午時段，旅客可免費租借精緻茶具，無論是自備喜愛的茶葉，或是選購飯店精選的台東在地好茶，都能在旅途中為自己沏上一壺熱茶，享受片刻的寧靜。而到了夜晚，飯店更為旅客準備了暖心的宵夜驚喜，每週五至週日的晚間8點半至9點半，「趣饗食光」時段免費提供在地特色點心與飲品。無論是在1樓的Cham Café休憩，還是在玩樂室體驗桌遊、手足球的歡樂時光後，這份貼心的宵夜都成為旅程中最溫暖的句點。



▲位於飯店1樓的Cham Café擁有寬敞舒適的休憩空間，不僅提供輕食與飲品，每逢週五至週日晚間更舉辦「趣饗食光」活動，免費提供房客享用在地特色點心。

▲為展現慢活美學，飯店全新推出「趣淘茗時」服務，平日下午開放房客免費租借專業茶具，讓旅人在飯店內也能細品茶香，享受專屬於台東的悠閒午後時光





限時加碼送台東森林公園門票，把握機會預約2026春季小旅行

為了鼓勵民眾提早規劃2026年的春季旅遊，凱撒趣淘漫旅更祭出了限時加碼好禮。凡是預訂此專案並於2026年1月21日前入住的旅客，每房將額外獲贈「台東森林公園門票」。這座被譽為「黑森林」的公園，擁有琵琶湖、活水湖等絕美水景，是台東市區不可錯過的自然秘境。透過這次的住房專案，旅客不僅能以超低預算解決住宿問題，更能免費獲得熱門景點門票，讓旅程的豐富度再升級。每日限量五間的優惠名額稍縱即逝。

凱撒趣淘漫旅–台東 2026 新年快樂住房專案

預訂日期：即日起至 2026 年 1 月 20 日

入住日期：2025 年 12 月 10 日至 2026 年 3 月 31 日

活動優惠內容

房價折扣：每日限量 1.9 折 。原價 11000 元探索客房，兩人入住每晚最低 1899 元起（平均每人不到 950 元） 。

四人同行優惠：每晚最低 2397 元起，平均每人最低僅 600 元 。

限量加碼贈禮：凡預訂專案並於 2026 年 1 月 21 日前入住，每房贈送台東森林公園門票（數量有限，贈完為止） 。

趣淘茗時（茶具租借）：每週一至週四 14:30–22:00 開放免費租借茶具 。

趣饗食光（免費宵夜）：每週五至週日 20:30–21:30 免費提供在地點心與飲品 。

訂房通路：限定官網預訂，每日限量五間 。

訂房連結：https://reurl.cc/NNbyVx

加人加價資訊：不分成人兒童（6 歲以上）每人 199 元（含床位，不含早餐），每房至多四人入住 。





在享受完飯店的貼心服務與超值房價後，不妨參考我們為你精選的周邊景點攻略，讓這趟旅程更加完美無憾

推薦閱讀：台東知本老爺最萌住宿開箱！QUOKKA主題房陪你過暑假，三大贈品搶先看。

推薦閱讀：花蓮旅遊新亮點！台泥DAKA推出鸚鵡螺圖書館奇幻之旅，探索文明與自然的永續之路。

推薦閱讀：花蓮親子景點7選推薦！網美必拍花蓮農場 日式老宅，遛小孩美拍一次滿足。