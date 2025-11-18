就愛玩台灣！交通部拍板、2026平日國旅優惠5大方案，連住2晚補助2000元。

國旅迎來2026新補助！交通部觀光署推「平日國旅優惠方案」，住宿最高補助2000元，還能抽生日住宿金、玩樂園免費入園，平日出遊最划算。

國內旅遊市場近年面臨轉型挑戰。尤其花蓮地區在經歷天災衝擊後。觀光產業更顯艱困。為有效提振國旅。並引導民眾避開假日尖峰。交通部長陳世凱今日宣布。預計於2026年初啟動「平日國旅優惠方案」。總預算規模超過20億元。希望藉此平衡觀光人潮。並實際提升平日住房率。交通部觀光署將負責執行這項為期1年的重要計畫。

▲2026國旅補助方案上路！五大優惠助攻平日出遊 住宿最高補助2000元再抽生日金



平日住宿券方案。連住2晚最高折2000元

此次「平日國旅優惠方案」的核心。是針對自由行旅客設計的「平日住宿優惠方案」。觀光署詳細說明。此方案適用於週日至週四的平日時段。將以發行「住宿券」的形式進行。規劃每人最多可抵用2晚。第1晚可抵用800元。若旅客選擇連續住宿第2晚。該晚可抵用金額將提高至1200元。換言之。若民眾安排平日連住2晚。最高可獲得2000元的住宿補助。若僅住宿1晚。則補助800元。此設計旨在鼓勵國人進行更深度的平日旅遊。

生日壽星與樂園暢玩。多元加碼優惠一次看

除了主要的住宿券補助。交通部觀光署更整合了其他4項加碼方案。以擴大優惠範圍。「生日住宿優惠方案」規劃每月抽出1000名當月壽星。可獲得1200元的生日住宿金。為生日之旅增添小確幸。「遊樂園留宿方案」則是。民眾只要憑平日「週一至週四。非國定假日」的任1晚合法旅宿發票。住宿當日及隔日。即可享有全台26家觀光遊樂園區「第2天入園門票免費」的優惠。

企業員工旅遊獎勵。Taiwan PASS同步推優惠

在團體旅遊方面。政府也推出「企業員工國內旅遊獎勵方案」。由旅行業招攬30人以上的企業員工旅遊。行程必須至少2天1夜。且例假日不超過1天。符合資格的旅行社每家最多可申請10團。每團獎勵金1萬元。而參與的企業每家也可申請1團2萬元的獎助金。此外。「Taiwan PASS平日國旅優惠方案」也將推出限量各2萬套的優惠。包含平日使用享4折優惠。或加贈每房每晚1500元住宿抵用金。

國旅轉型拚兆元產業。強化在地與國際接軌

面對外界質疑國旅是否雪崩。交通部長陳世凱強調。國旅在疫情後已明顯成長。去年旅次達2.2億。已超越疫情前。絕非崩盤。他指出。國旅目前每年產值達8000多億元。目標是邁向「兆元產業」。觀光署署長陳玉秀先前也在座談會中提到。未來觀光策略將以「典範引領轉型」為核心。聚焦「在地、深度、聚焦」。透過觀光圈輔導機制。打造具市場賣相的「台灣印象」。

爭取國際演唱會。吸引海外旅客來台

在推動國旅的同時。交通部也積極爭取國際旅客。陳世凱表示。近年大型演唱會帶動的周邊觀光效益顯著。明年將與廠商及經紀公司合作。推動首年至少2至3組國際大咖藝人來台舉辦演唱會或展演。並研議保留部分票券給國外旅行社。用以招攬國際旅客。目標是讓國際來台旅客穩定朝向1000萬人次邁進。同時提升台灣觀光產業的品質。

2026平日國旅優惠方案

活動時間： 2026年初起，為期1年（周日至周四適用）

活動內容：

平日住宿優惠方案：每人最多可使用2晚住宿券，第1晚補助800元、第2晚補助1200元，連住最高補助2000元。

生日住宿優惠方案：每月抽出1000名國人，獲得1200元生日住宿金。

遊樂園留宿方案：平日入住合法旅宿，住宿當日與隔日可免費入園全台26家主題樂園。

企業員工國內旅遊獎勵方案：旅行社帶30人以上團體旅遊可申請補助，每團最高3萬元。

Taiwan PASS平日國旅優惠：平日限定4折優惠，每套約1000元，另有每房每晚1500元住宿抵用金，各限量2萬套。

依各合法旅宿及主題樂園公告為準，詳細申請與使用方式由交通部觀光署官網公告。

想知道更多平日旅遊優惠嗎？還有不少隱藏版補助等著你去領。

推薦閱讀：日出茶太 翰林茶館領軍5大買一送一！六角集團響應普發一萬，5品牌買一送一。

推薦閱讀：普發金放大攻略！柒息地推「一萬元放大術」抽iPhone17、再加碼送百元券。

推薦閱讀：肯德基買一送一！雙11優惠咔啦雞腿堡買一送一，普發一萬揪團吃雞。