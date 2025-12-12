最便宜30元就有！壽司郎改版185道、7段盤色升級，最貴100元一盤。

壽司郎全新「新甘覺」菜單登場，從30元起一路到100元的7段價格帶一次開放，185道常態品項同步亮相，迴轉壽司控有更多新品選擇。

壽司控要要來吃壽司郎！近期大改版的壽司郎，推出全新「新甘覺」菜單，從料理方式到盤價結構一次大改版，整體品項擴增到185道，選擇比以往更豐富。台灣壽司郎同步導入全新7段式價格帶，從30元起就能吃到多款新品，預算配置變得更彈性。這次的改版也延伸出鮮味、炙燒、酥炸與豐富副餐的4大系列，想吃純粹鮮味或重口味炙燒都有新選擇。壽司郎以「幸福的味道」為核心，讓迴轉壽司也能吃到更細緻的層次，打造更直覺也更平價的用餐體驗。

▲日本平價迴轉壽司「壽司郎」菜單全新改版升級。 ▲壽司郎改版升級185道常態菜單。





壽司郎全面升級！ 新甘覺四大系列登場

「壽司郎の新甘覺」主打把幸福滋味濃縮在每一口中，4大系列分別以不同風味路線呈現飲食樂趣。「極の新甘覺」以店內切取為主軸，強調魚類的油脂、鮮味與原味表現，是喜歡純粹海味者的首選。「炙の新甘覺」則訴求現點現炙，油脂香氣在高溫瞬間爆開，更適合想吃濃郁層次的食客。「炸の新甘覺」把外酥內嫩做到位，現炸口感讓炸物控也能在迴轉壽司找到滿足。「豐の新甘覺」則讓副餐升級，多款茶碗蒸、拉麵與甜點全都選用高品質製作，讓一站式用餐變得更豐富。

▲壽司郎推出全新「新甘覺」有極、炙、炸、豐四大系列。





壽司郎7段盤色更直覺！新品185道一次展開

因應菜單改版，壽司郎將原本4段盤價擴充為7段，新增30元、50元、70元盤色，從奶茶盤到黑盤都能一眼判別價格範圍，無論想吃基本款或高檔食材都能自由搭配。這波調整也把常態品項擴至185道，從握壽司到軍艦、炸物、副餐全面升級。像是30元的橙醋果凍雞叉燒、溏心蛋軍艦主打清爽入味；40元玉子天婦羅與自家製奶酪走甜香路線；50元的炙烤鯖魚押壽司、辣肉味噌鮭魚適合想吃重口味的族群；60元起的北海道水章魚、炙燒起司漢堡排更有飽嘴感；70元青森炙燒金目鯛則把高級感一次拉滿。

▲壽司郎新價位，最便宜一盤30元。





壽司郎7段價格

30元 奶茶盤（全新）

40元 紅盤

50元 綠盤（全新）

60元 銀盤

70元 藍盤（全新）

80元 金盤

100元 黑盤





壽司郎全新常態商品

30元

棒棒雞風雞叉燒、橙醋果凍雞叉燒、炙燒起司培根、溏心蛋軍艦、柚子胡椒雞叉燒



40元

炙燒起司豆皮壽司、醃漬鯖魚（芝麻蔥花）、香草冰淇淋、自家製奶酪、柚子胡椒花枝、玉子天婦羅、



50元

炙烤鯖魚押壽司、番茄鮭魚生菜包、番茄鮮蝦生菜包、辣味美乃滋鮮蝦天婦羅、辣肉味噌鮭魚



60元

北海道產水章魚、炙燒起司漢堡排、貝柱二貫、芡汁茶碗蒸



70元

青森縣產炙燒金目鯛



100元

柚子胡椒酥炸軟殼蝦



副餐

鹽味雞白湯拉麵 135元、醬油雞白湯拉麵 135元

