3貫鮮蝦35元就有！一条通12月優惠、新品大推，加量不加價壽司要吃。

十二月到一条通不用選擇障礙，新品、加量、外送優惠全部到齊，壽司控整月都能用最划算的方式吃到想吃的口味。

小資族吃壽司優惠！一条通在十二月把壽司控的期待一次堆到滿點，以三大活動打造整整一個月的壽司日常。從話題感十足的「皮蛋豆腐稻荷」到多款海鮮與肉類口味，新品種類豐富又有記憶點。全門市推出的五款加量品項，更是把熟客最常點的口味直接升級，不用加價就能吃到更扎實的份量。指定門市再加碼五款增量，35元就能吃到三貫鮮蝦壽司，超划算。外送族也享有「熊貓外送65折」優惠，不論是內用、外帶或追劇想吃壽司，都能把一条通列入十二月的固定行程。



▲一条通十二月限定「海鮮3貫」只要50元就有。

▲一条通12月限定新品，共推出六款特色壽司。





一条通新品！ 皮蛋豆腐稻荷最吸睛

十二月一日開始，全台一条通同步推出六款新壽司，把創意與新鮮感一次帶上桌。最吸睛的莫過於「皮蛋豆腐稻荷」，把台式靈魂菜色變成甜豆皮壽司，鹹香與滑順一次到位。海鮮新品中，赤貝拚小帆立貝帶來雙重脆彈，泡菜小花枝以酸甜風味提升開胃度，而海鮮三貫則把鮭魚肚、鮮蝦與箭魷一次集合，很適合第一次到訪的人直接先點一盤。肉食控也有選項，像是醬燒伊比利豬的扎實與香氣或是炙燒沙拉玉子鮪魚泥的蛋香融合，都能吃到多層次的口感，是一条通年底必吃的新品亮點。



▲一条通壽司新品「炙燒沙拉玉子鮪魚泥」超大份量60元。





壽司加量不加價優惠！鮮蝦壽司3貫35元開吃

想用原本價格吃到更多壽司，一条通十二月的增量活動絕對要列入行程。「紫蘇鯖魚」、「醬燒鯛魚」、「蒜香帆立貝」、「海鮮沙拉」與「炸蝦」五款全門市共同增量，讓經典基本盤直接變成加強版。如果剛好到訪永春、土城、南京中山、新埔、桃園、三和、公益、學士、十全或明誠等十家指定門市，還能多吃到鮮蝦、玉米、稻荷、海帶絲與日式炸雞五款加碼選擇，最便宜35元就能吃三貫，整體份量升級更有感。再搭配熊貓外送與自取65折，無論是門市現場吃、帶回家或是在沙發上追劇都能輕鬆享受。



▲一条通優惠炸蝦三隻60元開吃。

一条通12月 優惠 歲末增量活動

活動時間：2025/12/1～12/31

全門市增量：

紫蘇鯖魚 40元

醬燒鯛魚 40元

蒜香帆立貝 40元

海鮮沙拉 35元

炸蝦 60元



指定門市加碼五款：

鮮蝦 35元

玉米 35元

稻荷 35元

海帶絲 40元

日式炸雞 60元

指定門市：永春、土城、南京中山、新埔、桃園、三和、公益、學士、十全、明誠





一条通 12月新品上市

開賣日：2025/12/1起

品項：

皮蛋豆腐稻荷 40元

赤貝拚小帆立貝 40元泡菜小花枝 40元海鮮3貫 50元醬燒伊比利豬 60元炙燒沙拉玉子鮪魚泥 60元一条通外送優惠

優惠活動：熊貓外送／自取 65 折

活動時間：即日起～2025/12/31







