爭鮮半價吃到飽！爭鮮推出60分鐘壽司半價優惠，全台54間爭鮮壽司吃起來。

爭鮮壽司半價優惠吃起來！壽司控只要吃超過8盤、每盤通通半價開吃，還有普發一萬加碼優惠要搶。

壽司控要吃到飽！爭鮮為了回饋粉絲，先前不只推出壽司大胃王、壽司吃到飽活動，這次加碼推出「壽司半價」快閃優惠，在60分鐘內只要吃超過8盤壽司，第8盤以後都可享有半價優惠。消息一出就讓許多壽司控大喊太划算，在11月底前平日下午時段、在54間指定門市都能吃到爽。

▲爭鮮迴轉壽司、爭鮮PLUS推出壽司半價吃到飽優惠。（攝影：張人尹）





爭鮮迴轉壽司 爭鮮PLUS限定半價



這次爭鮮為了讓粉絲們省荷包，特別在即日起至11/27平日下午時段，於爭鮮迴轉壽司、爭鮮PLUS限定門市推出「午茶壽司半價」活動，用餐限時60分鐘，每人前7份餐點原價，第8份餐點起，每一份通通享半價優惠（最終盤數以價低者優先折抵）。壽司控不用當大胃王，吃超過8盤就越吃越省。



▲爭鮮壽司優惠活動，第8盤開始每盤都半價。（攝影：張人尹）

壽司半價吃到飽 平日下午開跑

本次活動限定在11/10-11/27，期間內的週一至週四下午茶時段14:00～17:00限定登場，每人用餐時間60分鐘。這次活動在全台54間指定門市同步開跑，包含「爭鮮迴轉壽司」以及「爭鮮PLUS」兩大品牌，北中南都能同步參加優惠，讓壽司控集體約吃。



▲爭鮮、爭鮮PLUS推出韓系冬季熱食系列新品。

爭鮮加碼 普發一萬元放大優惠

不只壽司半價優惠，爭鮮也針對普發一萬推出放大優惠活動，在11/17-11/30期間只要買1000元電子禮券多送100元、買600元電子禮券多送30元。此外，11月會員在APP還能免費領190元折價券組，搭配新品「暖心韓味」餐點，包含現煮湯麵「韓風人蔘雞拉麵」，以及限定韓式壽司韓風鰻魚三味、韓味和牛三重奏等，趁優惠吃一波。



▲爭鮮加碼推出萬元放大術消費券活動，響應普發一萬優惠





爭鮮壽司半價優惠活動

活動期間：2025/11/10-11/27，週一至週四下午茶時段14:00～17:00

活動方式：用餐限時60分鐘，每人前7份餐點原價，第8份餐點起，每一份通通半價。

參與活動門市：

爭鮮迴轉壽司 石牌、三重二、西湖、內湖大全聯、伊通、大安、新埔、府中、木新、新店二、大坪林、永和二、三峽北大、土城、林口、南竹家樂福、中壢、中壢柏昶、楊梅愛買、新豐、豐原、沙鹿、軍功、北屯、大里、文心二、霧峰、和美、彰化溪湖、草屯、麻豆、台南愛買、金華、歸仁、新仁家樂福、楠梓、大順、三多、鳳山、鳳山家樂福

爭鮮PLUS 善導寺、中和環球、中平、桃園藝文、八德家樂福、頭份、水湳愛買、北斗、斗六鎮南、善化、崇學、明誠、東港



爭鮮萬元放大優惠活動 活動期間：2025/11/17-11/30 活動內容：購買1,000元電子禮券可使用1,100元， 買600元電子禮券可使用630元。



普發一萬吃美食享優惠

