普發1萬元怎麼花！吃漢來海港「島語」APP會員消費滿2000元抽萬元美食金。

政府普發現金1萬元即將在11月12日入袋，許多民眾已經開始規劃如何運用這筆「年終小確幸」，餐飲業也看準這波消費商機。連鎖餐飲集團漢來美食順勢宣布推出「萬元普發‧全民開動」活動，要將政府給的紅利再放大，讓會員有機會抽中「萬元餐飲抵用券」，為年底的聚餐旺季提前暖身。

▲漢來美食回饋會員，凡11月12日至12月12日來店使用來美食APP消費集點單筆滿2000元，即可抽10000元餐飲抵用券

漢來美食APP會員限定，消費滿額抽萬元美食金

消費者最關心的莫過於如何參加抽獎，漢來美食表示，活動期間自11月12日起至12月12日為止。民眾只要是「來美食APP」的會員，期間內於漢來美食旗下的餐廳用餐（宴會廳除外），單筆消費金額達到2000元，並使用APP完成集點，就能自動獲得一次抽獎機會。集團也強調，這個抽獎機會是累計的，代表在活動期間內消費越多次，中獎機率就越高，對於本來就計畫聚餐的民眾而言，無疑是個加碼的好消息。



數位會員經濟發酵，漢來海港「島語」人氣高

漢來美食近年積極佈局數位會員經濟，旗下擁有多元品牌，從一位難求的高人氣自助餐「島語」、「漢來海港」，到米其林星級的「名人坊」，以及家庭聚餐首選的「漢來上海湯包」與「上菜片皮鴨專賣店」，涵蓋不同客群的需求。集團表示，此次活動就是希望結合集團的數位會員機制，透過「來美食APP」強化與顧客之間的連結，並持續優化會員功能，未來也將整合LINE官方帳號服務，打造更便利的個人化餐飲體驗。

▲漢來美食看準這波萬元普發政策紅利，宣布推出「吃美食抽萬元美食金」優惠，幫會員加碼放大的萬元紅利





萬元普發刺激餐飲消費，年底聚餐享優惠

漢來美食指出，政府的萬元普發政策可望為餐飲市場帶來一波強勁的消費力道，餐飲業將是主要受惠的產業之一。此次推出的「萬元普發‧全民開動」抽獎活動，正是希望呼應政策，並深化顧客經營。對於消費者而言，在準備迎接年底各式節慶聚餐的同時，不僅能享用美食，還多了一份抽中萬元大獎的期待感，讓這筆普發紅利創造出加倍的用餐樂趣。

▲漢來美食集結旗下島語、名人坊等品牌，利用數位會員機制，推出吃美食抽萬元美食金，拉升年底餐飲消費力



萬元普發‧全民開動 吃美食抽萬元美食金

活動時間： 2025年11月12日－12月12日

活動內容： 凡於漢來美食旗下品牌餐廳（宴會廳除外）用餐消費，並使用「來美食APP」集點，單筆滿2,000元即可獲得一次抽獎機會，有機會抽中價值10,000元餐飲抵用券。消費越多，中獎機率越高。

適用店家： 漢來美食旗下品牌包括島語、漢來海港、名人坊、漢來上海湯包、上菜片皮鴨專賣店、溜溜等餐廳，建議可至各品牌門市或透過「來美食APP」進行訂位查詢。

除了漢來美食的加碼活動外，還有多家餐飲品牌推出驚喜優惠

