普發一萬「銀行加碼」總整理！15家優惠攻略最高再拿11萬、抽iPhone。

全民期待的「普發一萬元」現金紅包終於來了，全台民眾都在規劃如何最大化運用這筆小確幸。此次政府提供五種便捷的領取管道，包含「登記入帳」、「ATM領現」、「郵局領現」、「造冊發放」與「直接入帳」。最快能拿到錢的方式是「登記入帳」，預計11月11日傍晚就能入袋為安。而「直接入帳」與「造冊發放」緊隨其後，將於11月12日發放。若偏好實體現金手感，「ATM領現」將於11月17日開放，「郵局領現」則自11月24日開始。



▲登記入帳最先領到錢 銀行加碼抽獎活動熱度爆棚

普發一萬銀行加碼，優惠戰開打

領到1萬元只是第一步，如何讓1萬元「變大」才是重點。隨著普發現金開跑，全台15家主要銀行也點燃了「普發一萬銀行加碼」優惠戰。各大行庫為了爭取民眾的1萬元，紛紛祭出超豪華抽獎品與回饋，從最新的iPhone 17 Pro、Nintendo Switch 2遊戲機，到萬元現金、機票與點數回饋，就是要讓你的1萬元價值翻倍。本文特別依據不同領取方式，為讀者整理出最完整的優惠攻略。

登記入帳選這家，iPhone與萬元現金等你拿

對於偏好方便快速「登記入帳」的民眾，多家銀行鎖定數位族群提供獨家抽獎。玉山銀行規定，12月31日前登記入帳並綁定LINE，就有機會抽iPhone 17 Pro或日幣10萬元，新戶開立台幣與外幣數位帳戶並輸入代碼「CASH10K」，再享刷卡金800元。台北富邦銀行同樣鎖定登記入帳客戶，可參加現金加碼抽，最高有機會再抽中1萬元現金。元大銀行更是大手筆，11月5日至明年2月28日，入帳元大數位帳戶者，可加碼抽10萬元回饋金，等於紅包最高放大至11萬元。LINE Bank則主打登記入帳抽現金39,900元，新戶還享雙倍中獎機會。

ATM領現拼手氣，Switch與機票成熱門獎項

如果你習慣使用「ATM領現」，也有許多好康。中國信託宣布，11月17日至12月31日，持中信金融卡至ATM領現，就能抽「Nintendo Switch 2 主機」同捆組，另有優惠大禮包與點數。永豐銀行在12月31日前，至永豐ATM領現可抽「沖繩雙人來回機票」與「全聯1萬元禮券」。合作金庫在ATM領現可抽iPhone 17共5台。台新銀行自11月1日至12月14日，至台新ATM領現可參加「天天加碼抽大獎」，最高可獲得10,000點台新Point。

普發現金優惠多，其他銀行回饋總整理

其他銀行的「普發現金優惠」也不容錯過。臺灣銀行針對數位存款新戶提供最高500元回饋金。第一銀行登記入帳可抽台灣Pay紅利點數100,000點。兆豐銀行登記入帳並刷卡消費滿1萬元，可抽1萬元刷卡金。華南銀行登記入帳並綁LINE可抽iPhone 17，前8,000名再送LINE Points 50點。臺灣企銀無論登記或領現，最高可抽現金2萬元。上海商銀登記入帳並綁LINE可抽iPhone。土地銀行使用ATM領現可抽紅利點數80,000點。

領取普發一萬，財政部提醒防範詐騙

在關心「普發現金怎麼領」以及哪家銀行優惠最好的同時，財政部也特別提醒所有民眾，務必提高警覺「防範詐騙」。政府與銀行絕對不會透過簡訊、通訊軟體或電子郵件，要求民眾點擊不明連結、前往ATM或使用網路銀行操作轉帳。如果接到任何可疑訊息或電話，請務必保持冷靜，並立即撥打「165反詐騙專線」進行查證，確保自身財產安全，安心領取這份萬元紅包。

▲普發一萬「銀行加碼」總整理，15家優惠攻略最高再拿11萬

政府普發現金1萬元＋15家銀行加碼抽獎活動

活動時間： 2025年11月11日起至2025年12月31日止（依各銀行公告為準）

活動內容： 普發現金共五種領取方式：「登記入帳」、「直接入帳」、「造冊發放」、「ATM領現」、「郵局領現」



各銀行加碼獎項包含

中國信託：Switch2主機＋瑪利歐賽車同捆組、OPENPOINT50點

台北富邦：iPhone17 Pro、mo幣10,000元現金獎

永豐銀行：沖繩雙人機票、全聯1萬元禮券

合作金庫：iPhone17、台灣Pay紅利888點

玉山銀行：iPhone17 Pro、日幣10萬元、新戶刷卡金800元

台灣銀行：新戶任務回饋金500元、高利活存2.075%

第一銀行：台灣Pay紅利點數100,000點與旅遊加碼回饋

元大銀行：最高抽中12萬元現金 華南銀行：iPhone17與LINE Points50點

台新銀行：台新Point10,000點與限量行動電源

兆豐、企銀、LINE Bank、上海商銀、土地銀行等也同步推出紅利與現金加碼抽獎活動



財政部提醒：勿點陌生簡訊或連結，防詐優先，請撥打165查證。



