300款全聯買一送一！全聯週年慶1折神券搶，普發一萬放大術補貨。

全聯買一送一先補貨！全聯與大全聯年度「超級週年慶」盛大開跑了，超過 300 款人氣商品直接祭出買一送一的超狂優惠，讓你的普發 1 萬元瞬間放大，無論是日用品、生鮮還是家電，通通都能享有折扣，最棒的是高額回饋，在 11 月的每週六日，全聯搭配指定支付最高回饋衝上 11%，大全聯更是喊出最高 16.6%，聰明消費就趁現在，讓你的購物車滿載而歸。





全聯、大全聯超級週年慶！超過300項商品買1送1超划算

年終大掃除可以輕鬆「超前部署」了，全聯和大全聯將家用清潔品優惠拉到最滿，在 10 月 31 日到 12 月 4 日期間盡情補貨，像「茶樹莊園洗衣球」買一送一，平均不到 150 元，讓衣物留香的「AMAZE香氛豆」也是買一送一，實體門市單筆買清潔品滿 399 元還能再折 40 元，如果再疊加週末的最高 11% 支付回饋，絕對是年終清潔用品最佳的囤貨時機，輕鬆搞定居家清潔。



全聯生鮮爆殺特價！買土雞再抽1萬元買菜金

婆婆媽媽最關心的全聯生鮮也釋出超殺優惠，像是「急凍鮮物」冷凍便利包，輕鬆控制份量，而「台灣桂丁土雞」單盒 169 元，單筆買生鮮雞肉滿 199 元現折 10 元，最吸引人的是，購買生鮮土雞商品單筆滿 299 元並登錄發票，就有機會把最大獎 1 萬元全聯買菜金帶回家，總獎金高達 12 萬元，這時候多買幾盒土雞來燉湯，不只吃得健康，還能搏一把好運氣。





美味堂Ｘ博仁堂聯名湯品！在家輕鬆享受米其林補湯

天氣漸涼，又到了進補暖身的季節，「美味堂」與台南百年中藥老舖「博仁堂」聯名合作，推出滋補的藥膳湯品，讓大家在家就能輕鬆享受米其林必比登推介的好湯，這系列聯名湯品包括「十全大補雞」、「廣式清煲雞」和「南洋肉骨茶」，每一款特價都只要 189 元，從 10 月 31 日到 12 月 4 日，購買美味堂指定系列商品，任 2 件就能省 10 元，任 3 件省 20 元，用最簡單的方式，為自己和家人準備一碗溫暖美味。



阪急麵包甜鹹派對登場！集滿10點0元換康寧餐盤

全聯「阪急麵包」舉辦「甜鹹派對」，推出了 4 款療癒的現烤新品，從酥脆香甜的「杏仁巧克力派司」，到鹹香夠味的「香蒜金磚」，都是職人級的美味，麵包控們絕對要把握集點活動，即日起到 12 月 4 日，購買阪急麵包單筆滿 40 元可獲得 1 點積分，集滿 10 點就能以 0 元把【康寧Pyrex 強化玻璃餐盤】帶回家，一邊享用熱騰騰的現烤麵包，一邊搭配質感餐盤，讓日常生活充滿儀式感。





大全聯買家電最高回饋35%！輕鬆換新機省荷包

想換家電的朋友請注意，大全聯家電週年慶回饋力道超有感，從 10 月 31 日到 11 月 20 日，指定大型家電每滿 1 萬元以上就能現折 500 元，這筆折扣還能與政府的節能補助疊加，最高可再省 5,000 元，週末購買還會加碼贈送 1,000 元激省券，像是「SAMSUNG 二門變頻冰箱」促銷價 24,900 元，加上所有回饋後高達 35%，「Dyson V8 無線吸塵器」也特價 11,900 元再送收納架，堪稱換家電的最佳時機。



全聯線上商城、小時達優惠！1元商品、咖啡麵包超值囤

不想出門人擠人，全聯的線上通路也同步狂撒優惠，全聯小時達在 11 月的每個週末，使用全支付單筆滿 1,000 元就贈送 800 限時福利點，最讓人期待的是週年慶連續四週的「逢 1」爆殺活動，像是 11 月 1 日的「金針菇」下殺只要 1 元，11 月 11 日的人氣微波美食也只要 11 元，全聯分批取也推出超值組合，OFF COFFEE精品美式 50 杯一組下殺 1,111 元，是聰明消費的最佳選擇。





全電商大促暖身雙11！瘋搶1折神券家電保健品超殺

全聯「全電商」提前加入戰局，舉辦雙 11 暖身大促，從 10 月 31 日到 11 月 9 日，使用全支付消費滿 1,000 元就能加碼送 800 福利點，最讓網友瘋搶的是「限時 1 折神券」，在 11 月 1 日當天的 11：11、16：11、21：11 三個時段就能領取，最高折抵 300 元，手速一定要快，箱購商品如「舒潔抽取衛生紙」平均每包不到 13.4 元，連高單價的「國際牌55型4K顯示器」都特價 19,900 元，這波優惠絕對不能錯過。



全聯、大全聯週年慶優惠

超級週年慶：10 月 31 日至 12 月 4 日

優惠內容：

買一送一優惠：超過 300 件商品享買一送一優惠，包含日用品、食品、美妝、電器。

週末支付加碼回饋：

1、全聯：11 月 1 日至 11 月 30 日每週六日，全支付單筆滿 1,000 元贈 800 限時福利點（可累贈），最高回饋 11%。

2、大全聯，11 月 1 日至 11 月 16 日每週六日，持福利卡單筆滿 1,000 元共贈送 1,000 元激省券，最高回饋 16.6%



家用清潔品滿額現折

10 月 31 日至 12 月 4 日，實體門市家庭清潔品單筆滿 399 元現折 40 元（不累折）。



生鮮雞肉滿額抽買菜金

10 月 31 日至 12 月 4 日，購買生鮮土雞商品單筆滿 299 元並登錄發票，可抽最大獎 1 萬元的全聯買菜金，總獎金 12 萬元



大全聯家電優惠

10 月 31 日至 11 月 20 日，指定家電每滿 1 萬元以上 5000 元現折 500 元，再享節能補助與貨物稅減免最高省 5,000 元

每週六日再送 1,000 元激省券（每卡每週限領乙次）



全聯小時達逢一爆殺

11 月 1 日、11 日、21 日、12 月 1 日都有限量爆殺商品，最低 1 元銅板價

分批取超值組合

11 月 8 日至 11 月 11 日，OFF COFFEE 精品美式 50 杯一組下殺 1,111 元，阪急麵包 20 個也只要 666 元。





