一週只賣一天！中山區無菜單壽司「鮨冶吉」蟹宴超難訂，6,000元吃17道。

鮨冶吉在中山區掀起無菜單壽司熱潮，主理人吉米以十三年功力推出週四限定蟹宴，壽司控全都想搶位。

秋冬就是要吃蟹！隱藏在中山區林森北路巷弄中的「鮨冶吉」，是一間超高人氣無菜單壽司店，靠著當日漁獲與板前即席的溫度感，在壽司控之間累積不小人氣，更是許多老闆、名人搶訂位的夯店。近日推出每週四限定的蟹宴，再度成為話題焦點。主理人吉米以13年日料經驗為基礎，將漁市挑選、食材處理與味道堆疊化為一道道細膩作品。店裡沒有固定菜單，每一口都是當天才確定的驚喜。對習慣追鮮度、想找高水準無菜單料理的客人來說，鮨冶吉是一個能讓人把味蕾放心交給職人的地方。



▲鮨冶吉握壽司巧妙運將不同食材堆疊，碰撞出火花。(攝影：編輯 鄭雅之)

▲鮨冶吉蟹宴選用最新鮮的松葉蟹，現場備料處理。(攝影：編輯 鄭雅之)





中山區無菜單壽司推薦！ 鮨冶吉 把壽司做成最溫柔的款待

被客人親切稱為吉米的主理人，其實是扎扎實實從板前一路練到料理核心的職人。他早年在「瞞著爹」累積經驗，從接待、刀工到挑魚通通得靠自己摸索，甚至從台北跑到基隆漁市，只為找到當天最適合的海味。久了，他練出一套屬於自己的「鮮度直覺」，也養成面對食材的敬意。吉米認為壽司不是炫技，也不是華麗堆疊，而是一份能讓客人感受到溫度的溝通。他希望鮨冶吉是一張「被理解的餐桌」，客人能放鬆坐下，他就用料理回應每一份信任，讓這間小店有了屬於自己的親切氛圍。



▲主理人吉米依「當天最甜、最適合」食材作為料理發想。(攝影：編輯 鄭雅之)





無菜單壽司魅力來自驚喜！每一道料理都依當日漁獲發揮

鮨冶吉的無菜單不是隨意，而是非常講究的即興藝術。每天清晨的漁獲，是吉米創作靈感的起點，食材不同、季節不同，呈現方式也會相應調整。像無花果胭脂蝦、花枝海膽握、北寄貝握、鮪魚中腹到星鰻握等，組合是依「當天最甜、最適合」而生。客人坐上板前，看著吉米專注處理魚料、用手溫壓出剛好的壽司，這份節奏感也是店裡迷人的理由之一。對喜歡探索味蕾、期待每次來都能吃到不同內容的人來說，「鮨冶吉」這裡的無菜單就像一趟小旅行，每一回都會遇見新的驚喜。



▲鮨冶吉生蠔也選用北海道極高等級的生食生蠔，清甜脆口。(攝影：編輯 鄭雅之)





週四限定蟹宴17道滿滿海味！蟹控與壽司控都不會失望

每週四晚餐限定的蟹宴，是鮨冶吉近期最受矚目的亮點。整套餐點共有17道，從松葉蟹舒肥蛋握、金目鯛握、牡丹蝦刺生，到香箱蟹茶碗蒸與赤味增收尾，每一道都和蟹類風味有層次連結。搭配干貝磯邊燒、生蠔、烤午魚等品項，海味層層堆疊，非常適合喜歡鮮食、鍾情多變口感的客人。就連飯後甜點也不馬虎，把玉子燒做成像是蜂蜜蛋糕般的口感，完美結束這一餐。蟹宴採電話與社群私訊訂位，不開放網路預約，名額不多，常常一開放就被迅速搶空，對想好好犒賞自己的饕客動作要快。



▲鮨冶吉蟹宴每週四限定，整套餐點共有17道，有松葉蟹腳赤身、松葉蟹舒肥蛋握等蟹料理。(攝影：編輯 鄭雅之)

▲以每天清晨的漁獲作為發想，推出的無菜單壽司。(攝影：編輯 鄭雅之)





鮨冶吉 蟹宴

提供日：每週四晚餐時段

收費：每人6,000元＋10％服務費

形式：17道無菜單料理，以蟹類食材為主

訂位方式：僅限電話與社群私訊，不開放網路訂位







鮨冶吉 店家資訊

電話：02－25683308

地址：台北市中山區林森北路107巷73號1樓

鮨冶吉 預約連結







更多「鮨冶吉 蟹宴」照片：

▲鮨冶吉甜點也不馬虎，把玉子燒做成像是長崎蛋糕般的口感。(攝影：編輯 鄭雅之)

▲主理人吉米以13年日料經驗為基礎，將漁市挑選、食材處理與味道堆疊化為一道道細膩作品。(攝影：編輯 鄭雅之)

▲到訪鮨冶吉，坐上板前看著吉米專注處理魚料、用手溫壓出剛好的壽司。(攝影：編輯 鄭雅之)