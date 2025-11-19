壽司郎×褲褲兔聯名爆萌！只送不賣褲褲兔周邊、主題店一次看。

壽司郎變成褲褲兔粉紅世界！褲褲兔直接陪粉絲吃壽司，從聯名餐點到粉紅主題店都到位，想拍照想收藏一次滿足。

壽司郎把可愛度拉到最高點，自11月24日起攜手超人氣角色褲褲兔推出「粉紅派對」聯名活動，全台門市同步開跑，從聯名壽司到限量周邊一次亮相，讓粉絲吃飯也能被萌度療癒。這次活動除了在餐點中加入角色元素，更打造6家期間限定主題店，粉嫩佈置與可愛拍照點一次到位。活動從11月一路延續到12月，各式滿額禮與分階段加價購也陸續登場，讓收藏控每週都有新東西可期待。整體氛圍輕鬆又帶點節慶感，非常適合與朋友揪團一起朝聖。



▲壽司郎最新聯名「褲褲兔」推出聯名餐、贈品和加價購。

▲壽司郎「褲褲兔」聯名餐點每款都有隨機附贈小周邊。





壽司郎聯名餐點，褲褲兔壽司必吃

這次褲褲兔化身壽司郎小店長，帶來4款聯名限定餐點，每份皆附隨機贈送的小物或插卡，直接讓粉絲越吃越想收集。像是「褲褲兔鮪魚萩餅」會附大臉造型插卡，「炙燒羅勒派對3貫組」則搭配全身插卡，兩款都相當適合作為活動首點。喜歡多樣組合的粉絲，可選有生食與炙燒兩種版本的「粉紅派對拼盤」，還會附盲袋壓克力鑰匙圈，開袋有驚喜。「褲褲兔雙拼派對餐」則多附洋芋片夾，兼具實用與收藏樂趣。這波餐點不僅味道吸引人，可愛外型更讓不少人拍照打卡不停。



▲壽司郎「褲褲兔」聯名餐點每款都有隨機附贈小周邊。





褲褲兔小物與卡套夾全台限量

褲褲兔鐵粉這次真的會淪陷，自11月24日起只要消費滿500元，即能以加價方式把限定小物帶回家。第一波是「褲褲兔絨毛卡套夾」，柔軟觸感與粉嫩造型都超吸睛。第二波則在12月8日登場，只要同樣滿額就能加價購入「褲褲兔小物包」，可愛又實用，完全是日常包包必備。兩波商品皆為限量，售完不補，粉絲一定要趁早行動。若想免費收集，12月起的兩款滿額贈活動也不能錯過，只要消費滿800元並按讚粉專，即可依日期獲得泡棉貼紙或磁鐵夾，每款都有固定數量，真正錯過會捶心肝。



▲11／24起，在壽司郎消費滿500元，即可加價250元褲褲兔絨毛卡套夾。





粉紅主題店拍照打卡抽限量好禮

想把褲褲兔拍好拍滿，這次壽司郎打造的6家粉紅主題店一定要列入行程。從門口到座位都被粉紅元素包圍，搭配角色造型裝飾，讓人還沒吃壽司就先拍了好幾張。只要穿上粉紅穿搭到任一主題店，與店內褲褲兔場景合照後分享至限時動態並標註官方帳號，就能抽聯名T‧shirt。主題店遍布北中南，包含台北中華路、南港CITYLINK、新北中和環球、台中黎明市政南、台中新時代與高雄義享天地。無論是吃壽司或拍美照，都能一次被粉紅氛圍包圍，是近期最值得揪團打卡的限定活動。



▲壽司郎Ｘ褲褲兔聯名將於11月24日開跑。

▲12／08起，於壽司郎消費滿500元，即可加價149元褲褲兔小物包。







壽司郎Ｘ褲褲兔聯名餐點

活動時間：11月24日起

品項：

褲褲兔鮪魚萩餅 60元，附大臉插卡，隨機6款

炙燒羅勒派對3貫組 70元，附全身插卡，隨機6款

粉紅派對拼盤 250元，生食或炙燒，附盲袋壓克力鑰匙圈，隨機5款

褲褲兔雙拼派對餐 170元，附洋芋片夾，隨機3款





壽司郎Ｘ褲褲兔聯名 加價購

11／24起 消費滿500元 加價250元 褲褲兔絨毛卡套夾 限量10000個

12／08起 消費滿500元 加價149元 褲褲兔小物包 限量20000個





壽司郎Ｘ褲褲兔聯名 滿額贈

12／01起 消費滿800元加粉專按讚 贈褲褲兔泡棉貼紙 限量40000份

12／15起 消費滿800元加粉專按讚 贈褲褲兔磁鐵夾 限量40000份





壽司郎Ｘ褲褲兔 粉紅主題店

台北中華路店、南港CITYLINK店、新北中和環球店、台中黎明市政南店、台中新時代店、高雄義享天地店







