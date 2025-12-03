虹夕諾雅谷關「緣起之谷」跨年限定活動！以日式文化開啟2026吉祥新年之旅。

虹夕諾雅谷關推出跨年限定「緣起之谷」活動，以日式儀式與手作體驗迎接 2026 新年，結合御節料理與祈福儀式，打造充滿儀式感的山林假期。

隨著時序進入歲末年終，許多人開始規劃如何迎接嶄新的一年，星野集團在台灣打造的首間奢華溫泉度假村虹夕諾雅谷關，將於2025年12月26日至2026年1月4日期間推出第七年舉辦的國曆新年限定活動緣起之谷，在這處被群山環繞的溫泉秘境中，飯店特別以日本傳統文化中象徵開運納福與締結良緣的緣起物作為活動主軸，透過一系列精心設計的手作體驗與傳統儀式，讓造訪的旅客無須遠赴日本，便能在台灣中部的山谷裡，深刻感受最道地的日式年節氛圍，在氤氳熱氣與祈福心意中，與摯愛親友一同迎接2026年的美好開端。



▲國曆新年限定活動 大晦日，12月31日除夕夜當晚將於大廳舉行傳統鏡開儀式，透過敲擊酒桶的動作祈求新的一年幸福安康。

▲國曆新年限定活動 新年祝儀袋，結合和紙與蝶結水引技藝，親手製作專屬的新年祝儀袋，將手作的溫度傳遞給珍視之人。





虹夕諾雅谷關獨家御節料理與大晦日蕎麥麵

飲食文化向來是日本新年不可或缺的一環，虹夕諾雅谷關將這份講究原汁原味呈現，在2026年1月1日至1月3日的早餐時段，餐廳將限量提供每日60份的傳統御節料理，這項料理源於新年前三日為了讓灶神休息而製作冷食的習俗，料理中的每一道食材都蘊藏著深厚的祝福寓意，像是龍蝦長長的鬍鬚象徵長壽，金黃色的伊達卷代表福慧雙收，而飽滿的黑豆則具有去除邪氣的意涵，除了新春早餐，在每年的最後一天也就是大晦日，日本習慣品嚐蕎麥麵來象徵好運綿延，同時藉由咬斷麵條的動作寓意斬斷過去一年的厄運，而在12月31日深夜23點50分，大廳更將舉行震撼人心的鏡開儀式，在敲擊酒桶的清脆聲響中祈福賀歲，為跨年夜畫下完美句點。



▲國曆新年限定活動 御節料理，2026年1月1日至3日限定提供的日式傳統御節料理，食材包含象徵長壽的龍蝦與去除邪氣的黑豆，每日限量60份。





手作迎春門松與絹印寶船圖祈求初夢吉兆

為了讓旅客能親手創造屬於自己的新年祝福，虹夕諾雅谷關規劃了多項結合自然與文化的體驗活動，其中迎春門松活動將帶領旅客運用館內植物製作迷你盆栽，門松是日本新年迎接年神降臨的重要裝飾，透過松葉象徵長壽，竹子代表堅毅，以及梅花結寓意希望，讓這份手作藝品成為家中最美的迎春擺飾，此外自室町時代流傳至今的初夢習俗也被巧妙融入活動中，旅客可以在午後時段參加寶船圖絹印體驗，親手印製繪有吉祥圖案的初夢札，傳說只要將這張圖紙放在枕頭下入眠，就能在新年的第一個夢境中看見好兆頭，為未來的一年開啟幸運之門。



▲國曆新年限定活動 寶船圖絹印，旅客可親自體驗絹印寶船圖，依照日本習俗將其置於枕邊，祈求在新年的初夢中看見好兆頭。





彩繪開運陀螺與繫上水引的新年祝儀袋

在充滿童趣與祝福的活動規劃中，彩繪開運陀螺成為了適合全家共樂的亮點，陀螺這項源自平安時代的傳統遊戲，其持續旋轉的姿態在日本文化中象徵著萬事圓滿與財運順遂，旅客可以發揮創意彩繪出專屬的開運陀螺，留下獨特的新年回憶，另一方面，針對重視禮金文化的亞洲旅客，館方也推出了新年祝儀袋製作體驗，邀請參加者使用和紙創作獨一無二的禮金袋，並親手打上象徵喜事不斷的蝶結水引，透過指尖的溫度將祝福化為實體，無論是送給親友或是作為個人收藏，這份蘊含深意的手作禮物都將成為傳遞心意的最佳載體，讓每一位來到虹夕諾雅谷關的旅人，都能在豐富的緣起物環繞下，度過一個充滿儀式感與溫暖的日式新年。



▲國曆新年限定活動 彩繪開運陀螺，源自平安時代的傳統遊戲陀螺，其旋轉姿態象徵財運順遂，適合全家大小一同彩繪體驗。









寶船圖絹印

活動時間：2025 年 12 月 26 日～2026 年 1 月 4 日｜14:30～16:30

活動內容：親手絹印吉祥寶船圖，置於床頭祈求新年好兆頭。

訂位資訊：需於館內預約。

迎春門松手作

活動時間：2025 年 12 月 26 日～2026 年 1 月 4 日｜10:30～11:30

活動內容：以竹筒搭配松葉與梅花裝飾製作門松盆栽。

訂位資訊：館內預約制｜限額 8 名｜費用 700 元／人（含稅及服務費）。

新年祝儀袋

活動時間：2025 年 12 月 26 日、12 月 28 日、12 月 30 日、2026 年 1 月 1 日、1 月 3 日｜16:00～17:00

活動內容：使用和紙創作祝儀袋並裝飾水引結。

訂位資訊：預約制｜限額 8 名｜費用 168 元／人。

彩繪開運陀螺

活動時間：2025 年 12 月 27 日、12 月 29 日、12 月 31 日、2026 年 1 月 2 日、1 月 4 日｜16:00～17:00

活動內容：彩繪陀螺象徵圓滿、適合親友一同體驗。

訂位資訊：預約制｜限額 8 名｜費用 168 元／人。

大晦日鏡開儀式

活動時間：2025 年 12 月 31 日｜23:50 開始

活動內容：品嚐蕎麥麵祈福並舉行鏡開儀式迎接新年。

訂位資訊：依現場安排。

御節料理早餐

活動時間：2026 年 1 月 1 日～1 月 3 日｜07:00～09:30

活動內容：提供傳統日式御節料理，每日限量 60 份。

訂位資訊：早餐採時段預約制，不對應忌口食材及過敏源。







