告白成功率百分百！微風打造粉色愛之大道與歐式聖誕夢境，2025台北最浪漫光影地標。

當時序進入年末，台北街頭的空氣也逐漸染上一絲涼意，這正是城市光影最迷人的時刻。微風集團今年再度為這座繁忙的城市注入暖流，將信義區與東區打造為充滿儀式感的夢幻場景。備受期待的聖誕造景於12月3日正式點燈，尤其是連結微風信義與微風南山之間的步道，已悄然變身為全台最浪漫的都會傳說。這裡不只是拍照打卡的熱點，更是一條號稱能讓戀情加溫的幸福路徑。

構築甜蜜森林 打造台北最強告白聖地

漫步在信義區的夜色中，很難不被眼前這片粉紅色的光影所吸引。微風信義與微風南山攜手合作，將整條廊道以精緻的粉色燈光層層包覆，樹梢上高掛著心型燈飾，構築出一座彷彿只存在於童話中的會發光的甜蜜森林。這條被命名為微風告白大道的路徑，運用柔和且具有流動感的粉光，營造出夢境般的視覺效果。對於正在曖昧中或是熱戀的情侶而言，這裡無疑是最佳的助攻場域。據說這條愛之大道擁有極高的告白成功率，許多人選擇在此刻向心儀對象傾訴愛意，或是老夫老妻牽手漫步重溫心動瞬間，讓這條步道成為了見證無數幸福故事的冬日地標。

歐式莊園與金燦拱門 各館聖誕造景展現奢華儀式感

除了信義區的粉紅燈海，微風廣場與微風信義館內的聖誕裝置同樣精彩，展現了截然不同的節慶美學。微風廣場今年將場景拉回經典的歐陸聖誕，中庭聳立著繽紛彩球聖誕樹，周邊環繞著溫馨的聖誕小木屋，讓人彷彿一秒置身於歐洲的聖誕市集，感受濃厚的異國溫馨氛圍。而微風信義則在中庭花園打造了極具奢華感的裝置藝術，以黑金配色的彩球與閃耀燈飾，搭配優雅的噴泉造型，營造出宛如皇室後花園般的貴氣與浪漫。微風南山則善用其高空優勢，以拱門形式設計景觀亮點。這些精心設計的場景，讓民眾無論走到哪一館，都能捕捉到風格獨具的絕美畫面。

拍照打卡轉動幸運 冬日限定好禮傳遞節慶祝福

在這充滿愛與祝福的季節裡，微風集團不僅提供視覺上的饗宴，更推出了互動驚喜讓這份快樂延續。活動期間內，民眾只要在微風告白大道拍下甜蜜合照並分享至社群平台，就能前往贈獎處參與幸運聖誕轉盤活動。這項活動準備了多達200份的限量好禮，獎項內容豐富且實用，包含知名餐廳泰集餐券。時尚品牌All SAINTS野餐墊。阿舍造型悠遊卡。保暖發熱披肩以及象徵愛意的520主題T恤等。這些禮物不僅是幸運的象徵，更希望能化作實質的溫暖，陪伴民眾度過這個寒冷的冬季。

年末城市漫遊首選 感受光影交錯間的愛與溫度

隨著聖誕節的腳步逼近，城市裡的光影不僅點亮了街道，也溫暖了人們的心。微風集團透過微風告白大道與各館的特色裝置，試圖在緊湊的都市節奏中，為人們開闢出一處能停下腳步。感受生活溫度的空間。無論是計畫一場勇敢的告白。安排一次甜蜜的約會，或是單純與家人好友共享晚餐後的散步時光，這裡都提供了最完美的背景。在這個冬季，不妨走入這片粉紅色的燈海中，讓流動的光影為您記錄下最珍貴的年末記憶，重新找回那份單純而美好的感動。

微風告白大道 幸運聖誕轉盤活動

活動時間： 2025年12月3日起至兌換完畢，每日17:00至閉店

活動地點：微風信義、微風南山愛心樹燈告白大道

兌換地點：微風信義B3F贈獎處 / 微風南山B2F贈獎處

活動內容：

．於「微風告白大道」拍下甜蜜合照並公開分享至社群，即可現場參加「幸運聖誕轉盤」活動乙次

．獎項包含：泰集餐券、All SAINTS野餐墊、阿舍造型悠遊卡、發熱披肩、520主題T恤等，共計200份，數量有限送完為止

