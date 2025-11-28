3大雙北耶誕市集！雙北人週末聖誕市集免費開逛，搭捷運出發去。

3大雙北耶誕市集趕場去！不用飛出國也能感受濃濃節慶氛圍。從德國風市集到歐洲嘉年華，再到新北耶誕城，一次逛好逛滿。

雙北人週末就來逛耶誕市集！圓山花博登場的德國聖誕市集把歐洲冬季小鎮原汁原味搬來北台灣，近百個美食與選物攤位讓人彷彿在異國散步。信義區則迎來升級版的台北歐洲冬季嘉年華，4天快閃66攤歐洲品牌，白天好逛、晚上點燈後更浪漫。而位於板橋的新北耶誕城同樣熱鬧，市民廣場推出耶誕市集X電競嘉年華，從聖誕老人、Cosplay到VTuber表演都看得到。三個市集各有風格，不管想拍照、吃美食、找儀式感或帶毛孩放風，都能找到最適合自己的聖誕行程。

▲台北歐洲冬季嘉年華超過 66 個歐洲美食與文化攤位齊聚。

▲新北歡樂耶誕城亮燈了！這次特別與 LINE FRIENDS 合作打造馬戲團主題燈區(攝影：張人尹)





德國商品Ｘ聖誕市集 圓山花博場登場

今年德國聖誕市集直接把歐洲氛圍搬到北台灣！從圓山花博公園開場，將一路延伸到新北耶誕城與桃園藝文廣場，邀大家一路逛到12月中。其中，最受矚目的台北花博場將於本週末登場，集結約88個美食與選物攤位，擺滿紀念杯、香氛、麵包與德式餐點，逛起來像是在冬天的聖誕小鎮慢步散策。對喜歡濃濃儀式感的人來說，不用飛出國，也能沈浸在浪漫的燈飾與音樂中，好好感受聖誕節的幸福節奏。



▲德國商品Ｘ聖誕市集首場將於本週末快閃圓山花博。





台北歐洲冬季嘉年華 信義區免費逛

由台灣法國人協會連續多年在信義區舉辦「歐洲耶誕市集」，今年擴大升級成「台北歐洲冬季嘉年華」。將於本週11/27~11/30快閃香堤大道廣場與信義威秀前廣場，現場超過66攤歐洲攤位，從吃到逛都比往年更加豐富。白天有市集可以慢慢逛，夜晚耶誕燈飾點燈後更有儀式感。今年依舊延續公益傳統，將義賣所得捐助弱勢兒童，把冬季的快樂化成實際的溫暖，也替這場年度盛會添上更深的意義。



▲台北歐洲冬季嘉年華連續四天快閃信義區。





新北耶誕城 耶誕市集

新北歡樂耶誕城這週活動滿到爆，從市民廣場一路熱鬧到板橋車站，無論是想逛耶誕市集、看電競比賽，還是帶毛小孩走春放電，都能找到最對味的行程。市民廣場推出「耶誕市集X電競嘉年華」，自114/11/28到114/11/30每日11:00至21:00登場，除了聖誕老人見面會、DJ熱舞、Cosplay、VTuber LIVE、ACGE演唱會到電競賽事，整天輪流登場超級精彩。而板橋車站前廣場在114/11/29則換上「毛寶貝狂想曲樂遊耶誕趴」，從臺師大管樂隊、聲樂家演出，到10項寵物遊具、寵物義剪、趣味默契競賽及毛寶貝認養活動通通有，還能領到新北幣或疫苗接種獎勵，毛孩家庭一定要帶著一起去走走。







新北歡樂耶誕城耶誕市集X電競嘉年華

活動地點：#新北市民廣場

活動時間：2025/11/28(五)-2025/11/30(日) 11:00-21:00

活動內容：聖誕老人見面會：每日12:00、14:00（17號攤位前）



▲新北耶誕城今年和LINE FRIENDS聯名，本週有耶誕市集不要錯過。(攝影：張人尹)



▲2025新北耶誕城免費耶誕市集逛完，別忘了來拍光廊。(攝影：張人尹)





逛耶誕市集也要拍耶誕燈飾！

