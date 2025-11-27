聖誕水晶球必買！7-11聖誕禮物13款推薦，微醉大人系JellyCat 史努比聖誕樹必搶。

聖誕節交換禮物7-11買起來，7-11史努比聖誕樹、7-11微醉玩偶盲盒、聖誕水晶球通通在7-11開賣。

聖誕禮物衝小七買！每年聖誕節交換禮物，7-11就是最大救星，這次7-11推薦13款聖誕禮物必買清單，每年都要搜集的「聖誕水晶球」推出多款IP角色設計，送女友必買。此外還有近期在Threads瘋傳的聖誕必買「史努比聖誕樹」、被網友稱為大人系JellyCat的「微醉醉萌夥伴」，以及少女心必買「飛天小女警花朵鑰匙圈吊飾盲盒」，通通在你家樓下小七現貨開賣。



▲7-11推薦13款聖誕禮物必買清單，聖誕樹、水晶球必買。



▲微醉醉萌夥伴組309元，含5瓶微醉和玩偶盲盒一組。





7-11聖誕節水晶球10款推薦

每年必蒐藏的「聖誕節水晶球」這次7-11可以買到多達10種不同款式，包含「2025金莎聖誕水晶球」，買金莎三粒/六粒/小心意 任8件就送。此外還有超萌「七彩夜燈水晶球」總共9款角色，包含Hello Kitty、奇奇蒂蒂、咖波、人魚漢頓、KUROMI、超人力霸王、小熊維尼、SNOOPY、哆啦A夢，8公分大直徑、搭配底座七彩夜燈，即日起7-11門市開放預購。



▲聖誕節水晶球有10種款式，8公分大直徑搭配七彩夜燈。





7-11聖誕節必買 史努比聖誕樹

想要立刻入手聖誕小物的粉絲，在7-11門市即日起實體販售「立體造型絨毛聖誕樹」，布質聖誕樹設計，樹頂可以打開成為收納桶，在樹上有許多小球裝置，可以掛上喜歡的玩偶吊飾作為裝飾。可搭配限量「SNOOPY家族聖誕字母吊飾」總共9款史努比角色造型，以盲抽方式販售，除了角色造型不同，背面還有英文字母可以拼出CHRISTMAS。



▲7-11實體販售絨毛聖誕樹，樹頂可打開作為收納桶。





7-11聖誕節必買盲抽小物

同樣在7-11門市現貨、盲抽的，還有超可愛「微醉醉萌夥伴組」，309元買一組5瓶微醉5種口味，加上一個玩偶盲盒，包含「梅酒蘇打、白色沙瓦、乳酸沙瓦、白桃沙瓦、葡萄沙瓦」等，玩偶也是這五款口味造型隨機出貨。此外，粉絲也要買盲盒「飛天小女警花朵鑰匙圈吊飾」，229元/盒，總共有5款角色+1個隱藏版，花花、泡泡、毛毛等角色壓克力牌，搭配多色小花吊飾，打造日系穿搭配件，在7-11現貨開抽。



▲飛天小女警花朵鑰匙圈盲盒，日系穿搭配件現貨開抽。

7-11聖誕節必買巧克力 甜點周邊小物

如果想挑聖誕節浪漫巧克力，7-11同步推出超商獨家規格「GODIVA X LABUBU巧克力鐵盒」，每盒均內附THE MONSTERS 小卡片，讓粉絲們收藏。同時還有可愛小物「明治經典溜娃包、好時聖誕萌巧包、可口可樂迷你數位相機」以及「樂天小熊餅聖誕節限定版巧克力、樂天小熊餅聖誕組」等多款獨家零食小物，交換禮物就衝小七買起來。



▲7-11獨家GODIVA X LABUBU巧克力鐵盒，內附THE MONSTERS小卡。



▲7-11可愛零食小物，聖誕節樂天小熊餅乾必買。

7-11聖誕節必買小物推薦

2025金莎聖誕水晶球：11/26-12/23買金莎三粒/六粒/小心意任8件免費送。

限量8cm七彩夜燈水晶球 (共9款)：預購價349元/款

立體造型絨毛聖誕樹：299/款

SNOOPY家族聖誕字母吊飾盲抽：59/款

微醉醉萌夥伴組：309元/組，5種口味+1入玩偶盲盒

飛天小女警花朵鑰匙圈吊飾盲盒：229元/盒

GODIVA X LABUBU經典大師巧克力鐵盒：499/盒

聖誕節必買小物 聖誕交換禮物靈感推薦

