日本7-11不只有「吉伊卡哇聖誕節」一番賞活動，還有「聖誕節聯名餐點」於即日起陸續登場。本次合作以角色故事中的經典場景為靈感，推出多款創意美食，包括角色烙印包子、限定包裝飯糰，還有紅白配色的聖誕咖啡杯等，根本就是把全日本的7-11，通通變成聯名餐廳。



▲▼日本7-11不只有「吉伊卡哇聖誕節」一番賞活動，還有「聖誕節聯名餐點」同步登場 / 圖片來源：セブン-イレブン



日本 7-11 吉伊卡哇聖誕節新品

販售時間：即日起至12/25，或售完為止（咖啡杯 12/5 開始提供）

販售品項：炊飯飯糰138円、番茄醬飯糰148円、吉伊卡哇芝麻餡包(全國，關西除外)139円、吉伊卡哇紅豆餡包(關西限定)130円、兔兔起司披薩包149円、熱拿鐵咖啡(R)176円、(L)232円