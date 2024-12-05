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7-11「吉伊卡哇披薩包」日本開賣！6款聖誕節聯名一次看，角色咖啡杯必收。

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2024-12-05 20:40:00 文字：記者 蕭芷琳 圖片：セブン-イレブン
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記者 蕭芷琳

記者 蕭芷琳

日本7-11不只有「吉伊卡哇聖誕節」一番賞活動，還有「聖誕節聯名餐點」於即日起陸續登場。本次合作以角色故事中的經典場景為靈感，推出多款創意美食，包括角色烙印包子、限定包裝飯糰，還有紅白配色的聖誕咖啡杯等，根本就是把全日本的7-11，通通變成聯名餐廳。

▲▼日本7-11不只有「吉伊卡哇聖誕節」一番賞活動，還有「聖誕節聯名餐點」同步登場 / 圖片來源：セブン-イレブン
日本 7-11 不只有「吉伊卡哇聖誕節」一番賞活動，還有「聖誕節聯名餐點」同步登場



今年聖誕節，日本7-11攜手人氣角色「吉伊卡哇 (ちいかわ)」，推出全新聯名活動「吉伊卡哇暖心企劃」，預計於即日起至12/25陸續登場。商品以故事中的經典場景為靈感，不只可以吃到兔兔超愛的「起司披薩包」，還有以日式高湯與香菇製成的「炊飯飯糰」，搭配專屬設計的包裝，每一口都充滿角色的療癒氛圍。

推薦閱讀：7-11「吉伊卡哇聖誕節一番賞」日本登場！兩大通路販售、18種商品一次看。

▲日本7-11「吉伊卡哇聯名餐點」炊飯飯糰138円、番茄醬飯糰148円 / 圖片來源：セブン-イレブン

▲日本7-11「吉伊卡哇聯名餐點」吉伊卡哇芝麻餡包(全國，關西除外)139円、吉伊卡哇紅豆餡包(關西限定)130円、兔兔起司披薩包149円 / 圖片來源：セブン-イレブン


除了美食，7-11 也推出了限量的「吉伊卡哇聯名咖啡杯」，分為紅白兩色設計的杯子，派出主角群 7 位小可愛們，超有聖誕節的氛圍；不過要注意，咖啡杯是從 12/5 才開始提供，數量有限，售完為止。最近去日本過聖誕節的朋友，可別錯過這系列的新品囉。
▲日本7-11「吉伊卡哇聯名餐點」熱拿鐵咖啡(R)176円、(L)232円 / 圖片來源：セブン-イレブン
▲日本7-11「吉伊卡哇聯名餐點」熱拿鐵咖啡(R)176円、(L)232円 / 圖片來源：セブン-イレブン
 

日本 7-11 吉伊卡哇聖誕節新品

販售時間：即日起至12/25，或售完為止（咖啡杯 12/5 開始提供）
販售品項：炊飯飯糰138円、番茄醬飯糰148円、吉伊卡哇芝麻餡包(全國，關西除外)139円、吉伊卡哇紅豆餡包(關西限定)130円、兔兔起司披薩包149円、熱拿鐵咖啡(R)176円、(L)232円

 

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