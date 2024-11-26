日本7-ELEVEN「吉伊卡哇聖誕節一番賞」將於12/13正式登場！兩大通路販售、18種商品一次看。隨著聖誕節腳步逼近，日本7-ELEVEN推出「吉伊卡哇聖誕節一番賞」，從28公分巨型玩偶，到浪漫聖誕水晶球等18種獨家聯名商品，還有三種不同服裝的娃娃們，實在有夠可愛。
▲▼日本7-ELEVEN「吉伊卡哇聖誕節一番賞」將於12/13正式登場 / 圖片來源：イトーヨーカドー
從主視覺中，7-ELEVEN「吉伊卡哇聖誕節一番賞」可以看到吉伊卡哇和夥伴們穿著充滿節慶氣氛的冬裝，療癒的畫面讓人瞬間融化。而這次的商品以吉伊卡哇、小八貓和兔兔（烏薩奇）三大角色為核心，A至C賞為28公分巨型絨毛玩偶，穿上限定聖誕服裝並手持御飯糰或烏克麗麗，萌度直逼天際。
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▲▼日本7-ELEVEN「吉伊卡哇聖誕節一番賞」通通換上節慶氣氛的冬裝 / 圖片來源：イトーヨーカドー
D賞則為角色玩偶吊飾，包含五位角色身穿醜毛衣登場，適合用作背包吊飾或收藏。E賞的選擇更為豐富，有變身聖誕馴鹿的玩偶、角色造型蠟燭、木製聖誕樹以及設計可愛的圓盤套組。而「最後賞」則是聖誕水晶球，內部場景以吉伊卡哇和夥伴們在雪花紛飛中歡度聖誕，畫面浪漫溫馨。
▲▼日本7-ELEVEN「吉伊卡哇聖誕節一番賞」E賞的選擇相當豐富 / 圖片來源：イトーヨーカドー
粉絲們一定要注意！7-ELEVEN「吉伊卡哇聖誕節一番賞」12/13下午正式開跑。商品將在全日本7-ELEVEN門市及伊藤洋華堂（Ito-Yokado）同步上架，抽獎售價為950.40日圓（含稅）一抽。現在就快約上朋友，一起到日本7-ELEVEN門市抽爆。
▲▼日本7-ELEVEN「吉伊卡哇聖誕節一番賞」抽獎售價為950.40日圓一抽 / 圖片來源：イトーヨーカドー
日本 7-11 吉伊卡哇聖誕節一番賞
販售時間：12/13 午後依序發售
販售地點：全日本7-ELEVEN門市、伊藤洋華堂（イトーヨーカドー）店鋪
販售價錢：950.40円（含稅）/一抽