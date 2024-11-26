日本7-ELEVEN「吉伊卡哇聖誕節一番賞」將於12/13正式登場！兩大通路販售、18種商品一次看。隨著聖誕節腳步逼近，日本7-ELEVEN推出「吉伊卡哇聖誕節一番賞」，從28公分巨型玩偶，到浪漫聖誕水晶球等18種獨家聯名商品，還有三種不同服裝的娃娃們，實在有夠可愛。



▲▼日本7-ELEVEN「吉伊卡哇聖誕節一番賞」將於12/13正式登場 / 圖片來源：イトーヨーカドー



日本 7-11 吉伊卡哇聖誕節一番賞

販售時間：12/13 午後依序發售

販售地點：全日本7-ELEVEN門市、伊藤洋華堂（イトーヨーカドー）店鋪

販售價錢：950.40円（含稅）/一抽