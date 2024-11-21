2024聖誕禮物買起來！7-ELEVEN在聖誕節前夕，再度推出超狂「聖誕福袋」活動，集結Hello Kitty、史迪奇、史努比、咖波，還有白色小熊維尼等10大人氣IP，讓粉絲們通通尖叫。這次小七推出福袋、倒數月曆、驚喜包三種玩法，總數42款，每款除了商品本身之外，也都可以參加抽獎活動，頭獎包含兩台保時捷Macan、鎮金條以及百萬OPENPOINT點數等，11月27日起開搶倒數月曆，福袋與驚喜包則自12月2日起全台門市同步開賣。



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▲▼2024 7-ELEVEN聖誕節限定福袋，42款聖誕福袋一次開箱 / WalkerLand窩客島整理提供



2024年7-ELEVEN聖誕禮物活動資訊

2024 7-ELEVEN聖誕福袋共推出3種價位，最超CP值499元福袋共推出三種組合，包括「月亮包+兩用大毛毯」、「萬用收納籃+浴巾」以及「雙面托特包+珪藻土地墊」，搭配Hello Kitty、KUROMI等超萌IP設計，不僅實用還超療癒。此外，每款福袋皆附贈價值超過5000元的品牌優惠券，包含肯德基蛋塔套餐、WEMO免費騎乘券等，還能參加黃金、一百萬OPENPOINT點數等抽獎。▲▼2024 7-ELEVEN聖誕福袋，三種價位十種IP一次買 / WalkerLand窩客島整理提供如果想要更高級的選擇，699元福袋內含「絨毛托特包+布偶面紙袋」或「五開摺疊收納桌+自動摺疊傘」兩種組合。而999元福袋更主打高規格家電，有康寧電火鍋、10L蒸氣烤箱等選擇，除了品牌優惠券之外，999元福袋還有加碼優惠券，包含星巴克免費咖啡券、漢堡王組合餐優惠券等，直接又現省千元。▲▼7-ELEVEN聖誕福袋推薦，699元絨毛面紙套999元蒸氣烤箱 / WalkerLand窩客島整理提供本次7-ELEVEN福袋不只價位選擇多，聯名的角色IP也讓粉絲們通通嗨翻。推薦可愛必搶「咖波10周年」499元月亮包福袋，「聖誕節特別款貓福珊迪」499元托特包福袋，「白色聖誕小熊維尼造型」699元絨毛托特包福袋，特別推薦999元的烤箱、多功能不沾電火鍋都超有質感，而「萬用收納籃」更可作爲收納、洗衣籃，質感滿分。▲▼7-ELEVEN聖誕福袋推薦，咖波系列、聖誕節特別款貓福珊迪必買 / WalkerLand窩客島整理提供不只福袋，這次7-ELEVEN更引進「倒數月曆」有史迪奇、三眼怪兩種款式，搭配日曆設計期待聖誕節到來。此外還有全新「驚喜包」玩法，推出499元「萬用收納籃+浴巾」、999元「創意桌板兩用摺疊購物車」兩種選擇，分別搭配蠟筆小新、哆啦A夢款式。每個倒數月曆及驚喜包也都可參加抽獎，每款可抽的獎項不同，包含保時捷休旅車、哆啦A夢金飾、OPENPOINT點數，通通都有機會是你的聖誕禮物。▲▼7-ELEVEN聖誕節限定，聖誕驚喜包萬用收納籃 / WalkerLand窩客島整理提供

開賣日期：

福袋、驚喜包於2024年12月2日全台門市現貨開賣

倒數月曆於2024年11月27日早上11:00 OPENPOINT APP開賣、門市付款。



福袋品牌優惠券：每款福袋、驚喜包、倒數月曆皆附有一組優惠券，說明如下:

499、699、999元福袋皆享有總價值5,000元的跨品牌通路優惠券，提供超過30組優惠。

999元福袋除了提供超過30組優惠券外，加碼贈送星巴克咖啡免費招待券(現賺95元)、海昌買1送1優惠券(最高現賺399元)、漢堡王組合餐優惠券(現賺99元)、聖德科斯堅果買一送一優惠券(現賺280元)等價值近千元的加碼優惠券。



7-ELEVEN全店聖誕購物節加碼優惠： 2024年12月2日至2024年12月6日到7-ELEVEN門市購物滿額，享有送抽獎券、指定支付工具滿千折百、會員滿額加贈點數等超值活動，詳細活動辦法與限制依7-ELEVEN官方公告為主。



2024年7-ELEVEN聖誕福袋推薦

499元價位

1、月亮包+兩用大毛毯：

櫻花Hello Kitty、SNOOPY 75週年、咖波10周年、白色聖誕小熊維尼造型。



2、背提兩用雙面托特包+軟珪藻土地墊：

酷洛米、SNOOPY 75週年、咖波10周年、聖誕節特別款貓福珊迪。



3、萬用收納籃+浴巾：

酷洛米、聖誕節特別款貓福珊迪。



699元價位

1、絨毛托特包+布偶面紙袋：

酷洛米、櫻花Hello Kitty、SNOOPY 75週年、咖波10周年、白維尼造型、聖誕節特別款貓福珊迪。



2、五開摺疊收納箱桌+27吋自動摺疊傘：

酷洛米、櫻花Hello Kitty、SNOOPY 75週年、咖波10周年、白色聖誕小熊維尼、聖誕節特別款貓福珊迪。



999元價位

1、康寧餐具Snapware 多功能不沾電火鍋：

酷洛米、櫻花Hello Kitty、SNOOPY 75週年、聖誕節特別款貓福珊迪。



2、Giaretti珈樂堤 10L蒸氣烤箱：

酷洛米、櫻花Hello Kitty、咖波10周年、白色聖誕小熊維尼。



3、桌板兩用摺疊購物車：

酷洛米、櫻花Hello Kitty、SNOOPY 75週年、咖波10周年、白色聖誕小熊維尼、聖誕節特別款貓福珊迪。



2024年7-ELEVEN聖誕倒數月曆

野獸國史迪奇慶典倒數月曆 (圍巾款)

售價：6點OPENPOINT+1,390元



野獸國三眼怪系列倒數月曆

售價：6點OPENPOINT+1,490元



2024年7-ELEVEN聖誕驚喜包

哆啦A夢系列

萬用收納籃+浴巾：499元

創意桌板兩用摺疊購物車：999元



蠟筆小新系列

萬用收納籃+浴巾：499元

創意桌板兩用摺疊購物車：999元