小七三麗鷗周邊新品，不管你是Kitty控、酷洛米控，通通買爆！這次7-ELEVEN門市預購特別推出「Kitty 50周年系列」夢幻周邊小物，包含粉嫩Kitty吊飾、存錢筒，還有Kitty與酷洛米公仔杯、吊飾等可愛小物，以及生活周邊保溫瓶、飲料提袋等實用周邊，一次萌翻粉絲。



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▲▼7-ELEVEN Hello Kitty50週年酷洛米周邊小物推薦 / WalkerLand窩客島整理提供





這次7-ELEVEN特別針對Kitty 50周年，推出全新周邊小物系列，包含透明造型「Kitty 50周年限定吊飾」、粉嫩色系「Kitty 50周年限定存錢筒」，並且加碼以超高人氣酷洛米為造型，推出「酷洛米透明公仔吊飾」、以及兩款角色的「酷洛米公仔玻璃杯組」，公仔杯蓋、杯墊讓粉絲放在家裡都可愛。



▲▼7-ELEVEN Hello Kitty50週年酷洛米周邊小物推薦 / WalkerLand窩客島整理提供





同時，這次三麗鷗周邊小物，也推出多款實用商品，包含紫色系「輕量保溫瓶」、飲料控必備的「翻轉杯袋」帶一杯、帶兩杯都好裝。還有6款角色大頭的「飲料提袋」超人氣大耳狗、布丁狗，以及近期話題滿分的人魚漢頓也能一次買到，三麗鷗粉絲先衝7-ELEVEN入手。



▲▼7-ELEVEN三麗鷗周邊小物推薦 / WalkerLand窩客島整理提供





7-ELEVEN Kitty 50周年系列周邊小物推薦

預購時間：11/13 上午11:00起

預購方式：ibon機台點選「購物/寄貨」→「門市預購」→「依目錄選擇」→「出版品」→「其他2」

推薦周邊：

Kitty 50周年限定吊飾（白色/粉色/紫色）

Kitty 50周年限定存錢筒

Kitty公仔玻璃杯組

酷洛米公仔玻璃杯組

酷洛米透明公仔吊飾



7-ELEVEN 三麗鷗周邊小物系列推薦

預購時間：11/20 上午11:00 起

預購方式：ibon機台點選「購物/寄貨」→「門市預購」→「依目錄選擇」→「出版品」→「肖像商品3」

推薦商品：

大耳狗輕量保溫瓶

大耳狗兩用雙杯袋

大耳狗立體感吸水地墊

酷企鵝輕量保溫瓶

酷企鵝兩用雙杯袋

酷企鵝立體感吸水地墊

三麗鷗造型飲料提袋系列

飲料提袋-布丁狗/大耳狗/酷洛米/美樂蒂/Kitty/人魚漢頓

