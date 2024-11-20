三麗鷗鐵粉的必買蛋糕！COLD STONE再度攜手三麗鷗巨星Kuromi推出第二彈聯名新品，這次特別推出3D頭型冰淇淋蛋糕「就愛Kuromi」萌翻粉絲。本次更推出冰淇淋蛋糕9折，還有期間限定大杯冰淇淋買一送一、桶裝冰淇淋買一送一優惠，冰淇淋控通通要衝。



▲COLD STONE攜手Kuromi 推出全新冰淇淋蛋糕，及冰淇淋買一送一 / WalkerLand窩客島整理提供



COLD STONE與Kuromi聯名的「就愛Kuromi」冰淇淋蛋糕，於2024/11/22正式登場，外觀以可愛的3D Kuromi頭型設計，還原酷洛米的耳朵、蝴蝶結等細節，更搭配清新藍莓與濃郁蜂蜜冰淇淋內餡，打造酸甜風味層次。配合新品上市，12/29前全品項冰淇淋蛋糕購買享9折，OPENPOINT會員還能以88折入手。粉絲只要帶有紫色或黑色元素服飾或配件，也能同步享受會員88折優惠，精美外提盒與限量貼紙更是粉絲的必拍亮點。



▲COLD STONE冰淇淋蛋糕新品，就愛Kuromi / WalkerLand窩客島整理提供



不只冰淇淋蛋糕，COLD STONE這波也推出買一送一優惠，在11/21至11/24，COLD STONE推出大杯冰淇淋買一送一活動。12/6則是酷聖石桶裝分享日，Ours或Mine桶裝冰淇淋同樣享買一送一。此外，12/6至12/8間OPENPOINT會員單筆消費滿350元，加贈20%點數回饋，最高可獲100點，粉絲準時約衝、約吃冰。



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▲▼COLD STONE大杯冰淇淋買一送一，桶裝冰淇淋買一送一 / WalkerLand窩客島整理提供







COLD STONE 酷洛米冰淇淋蛋糕新品「就愛Kuromi」

上市日期：2024年11月22日起

售價：$1,680



COLD STONE 冰淇淋蛋糕優惠

活動期間：2024年11月22日~12月29日

活動內容：購買全品項冰淇淋蛋糕，享9折優惠、OPENPOINT會員享88折優惠！粉絲加碼活動結帳時出示紫色/黑色元素(衣服、包包、吊飾…)同享會員88折優惠！



COLD STONE 和酷聖石一起愛·Sharing優惠

活動期間：2024年11月21日~2024年11月24日

活動內容：活動期間點購大杯冰淇淋，享同size冰淇淋買一送一！ (不含脆餅/桶裝;價低者為優惠品項)。



COLD STONE 冬季桶裝分享日

活動期間：2024年12月6日 一日限定

活動內容：當天購買Mine/Ours桶裝冰淇淋，享同size冰淇淋買一送一！(價低者為贈送品項)。