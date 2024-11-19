為提供您個人化且即時的服務，本網站透過使用Cookies記錄與存取您的瀏覽使用訊息
了解更多
我知道了
search
> 美食 > 麥當勞地瓜球開賣！麥當勞五七地瓜球 滿餡地瓜泥39元起加購。

麥當勞地瓜球開賣！麥當勞五七地瓜球 滿餡地瓜泥39元起加購。

麥當勞 地瓜球 五七地瓜球 速食 more
2024-11-19 13:49:00 文字：編輯 張人尹 即時報導 攝影：編輯 張人尹
share
編輯 張人尹

編輯 張人尹

麥當勞開賣地瓜球！台灣地瓜球是許多粉絲必吃的夜市美食之一，就是在地台灣味的代表。這次台灣麥當勞特別推出升級版地瓜球「五七地瓜球」，不只使用台農57號地瓜，更以綿密、紮實的「實心地瓜球」，挑戰地瓜球的全新吃法。

推薦閱讀：麥當勞漲價不怕！麥當勞APP狂送9張買一送一券 99元套餐不怕漲價。

▲▼麥當勞新品五七地瓜球 台農57地瓜製作全新速食點心  / WalkerLand窩客島整理提供


麥當勞本次新品「五七地瓜球」特別使用台農57號地瓜製作，與夜市地瓜球不同，麥當勞地瓜球主打外層Q彈、內層則是綿密紮實、微甜的地瓜泥內餡，讓粉絲們一咬開就能吃到濃郁地瓜香氣。「五七地瓜球」一份6顆入，單點49元，套餐加購優惠價39元，11/20起限量開賣，售完為止。

▲▼麥當勞點心新品五七地瓜球 加購39元起  / WalkerLand窩客島整理提供


本次新品不只「五七地瓜球」，還有升級版「藜麥沙拉系列」，使用原葉生菜、牛番茄、玉米粒，還有超夯食材藜麥、毛豆，並推出4種口味，包含「藜麥沙拉、藜麥辣脆鷄沙拉、藜麥烤鷄沙拉、藜麥鱈魚沙拉」，搭配新醬料義式油醋，沙拉控吃麥當勞更多選擇。

▲▼麥當勞新品藜麥沙拉系列：藜麥辣脆鷄沙拉、藜麥烤鷄沙拉共4口味  / WalkerLand窩客島整理提供

 

麥當勞新品 五七地瓜球

上市日期：11月20日起推出（數量有限，售完為止）
售價：單點49元（每份6顆），套餐加購優惠價39元。
 

麥當勞新品 藜麥沙拉系列

上市日期：11月20日起長期供應：
售價：
「藜麥辣脆鷄沙拉」、「藜麥烤鷄沙拉」、「藜麥鱈魚沙拉」：單點139元，經典套餐204元。
「藜麥沙拉」：單點109元，經典套餐174元。

 

 

加LINE官方好友掌握最新優惠訊息
窩客島官方LINE：https://lin.ee/CNXVF2Bf

加LINE官方好友掌握最新優惠訊息

提供最新餐飲、玩樂資訊及採訪需求通知 我傳媒OHMEDIA ohmedia-service@gamania.com
#麥當勞
morechevron_right
在Google新聞追蹤WalkerLand窩客島隨時接收最新資訊
share
chevron_left上一篇

Zentopia Taipei 禪托邦餐酒館｜台北新開幕創意台式餐酒館，當月壽星用餐送超浮誇SHOT! - 肉依小姐吃什麼

 下一篇chevron_right

桃園必吃人氣港式「永芯茶檔茶餐廳」，主餐海南雞飯、香煎雞腿扒公仔麵都很推薦！必點招牌還有流心的「黃金法蘭西多士」，花生奶醬口味也很欠吃！ - 阿華田的美食日記
延伸閱讀
麥當勞薯條買一送一！麥當勞APP優惠券「小薯買一送一、中薯免費」麥當勞優惠省錢包。
 編輯 張人尹
台灣麥當勞鬆餅堡敲碗開賣！官方回應「日本麥當勞楓糖鬆餅堡」網友敲碗在台灣開賣。
 編輯 張人尹
獵人BOOK牌19萬組現場送！麥當勞宣布將於10/30開始送獵人BOOK牌19萬組、Only現場。
 編輯 李維唐
冰炫風買一送一！麥當勞快閃優惠Oreo冰炫風買一送一，再加碼免費吃中薯、勁辣香鷄翅、麥香鷄不用錢。
 編輯 張人尹
keyboard_arrow_up