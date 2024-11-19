麥當勞開賣地瓜球！台灣地瓜球是許多粉絲必吃的夜市美食之一，就是在地台灣味的代表。這次台灣麥當勞特別推出升級版地瓜球「五七地瓜球」，不只使用台農57號地瓜，更以綿密、紮實的「實心地瓜球」，挑戰地瓜球的全新吃法。



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▲▼麥當勞新品五七地瓜球 台農57地瓜製作全新速食點心 / WalkerLand窩客島整理提供





麥當勞本次新品「五七地瓜球」特別使用台農57號地瓜製作，與夜市地瓜球不同，麥當勞地瓜球主打外層Q彈、內層則是綿密紮實、微甜的地瓜泥內餡，讓粉絲們一咬開就能吃到濃郁地瓜香氣。「五七地瓜球」一份6顆入，單點49元，套餐加購優惠價39元，11/20起限量開賣，售完為止。



▲▼麥當勞點心新品五七地瓜球 加購39元起 / WalkerLand窩客島整理提供





本次新品不只「五七地瓜球」，還有升級版「藜麥沙拉系列」，使用原葉生菜、牛番茄、玉米粒，還有超夯食材藜麥、毛豆，並推出4種口味，包含「藜麥沙拉、藜麥辣脆鷄沙拉、藜麥烤鷄沙拉、藜麥鱈魚沙拉」，搭配新醬料義式油醋，沙拉控吃麥當勞更多選擇。



▲▼麥當勞新品藜麥沙拉系列：藜麥辣脆鷄沙拉、藜麥烤鷄沙拉共4口味 / WalkerLand窩客島整理提供





麥當勞新品 五七地瓜球

上市日期：11月20日起推出（數量有限，售完為止）

售價：單點49元（每份6顆），套餐加購優惠價39元。



麥當勞新品 藜麥沙拉系列

上市日期：11月20日起長期供應：

售價：

「藜麥辣脆鷄沙拉」、「藜麥烤鷄沙拉」、「藜麥鱈魚沙拉」：單點139元，經典套餐204元。

「藜麥沙拉」：單點109元，經典套餐174元。