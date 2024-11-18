麥當勞漲價不怕，拿買一送一券照樣超省！台灣麥當勞宣布自11/20起針對部分餐點進行價格調整，餐點最超調漲3元，而McCafé點心咖啡組合則調降6-8元。就算漲價也不怕，麥當勞APP周年慶，同時推出9大買一送一、總共26張限時優惠券回饋粉絲。其中包含「大薯、4塊麥克鷄塊、勁辣香鷄翅、薯餅、飲料、咖啡」通通可享買一送一優惠，讓速食控吃起來。



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▲麥當勞漲價，APP推出大薯買一送一優惠券、門市推出99元套餐 / WalkerLand窩客島整理提供



台灣麥當勞公告，即將自11/20起針對菜單部分品項進行價格調整，包含主餐單點調升2-3元，調漲最高的是「漢堡/吉事漢堡」調升3元，而早餐單點、41元飲料，以及人氣點心「麥克鷄塊（4塊）、玉米湯（小）、蛋捲冰淇淋（大）、蘋果派」則調漲2元。不只漲價，麥當勞法式點心搭咖啡的組合，則進行價格調降，現省16元起。



▲麥當勞11/20起價格調整，漢堡/吉事漢堡最高調漲3元 / WalkerLand窩客島整理提供



在這波價格調升中，麥當勞為了讓粉絲吃得更高CP值，自11/20起推出「99元有省餐」與「129元超省餐」讓速食控吃飽飽。其中「99元有省餐」包含麥香鷄/麥香魚，搭配中薯、飲料，現省37元起。「129元超省餐」則是香鷄/麥香魚，搭配四塊原味麥克鷄塊、中薯及3飲料，現省55元起。



▲麥當勞因應價格漲價，推出99元有省餐、129元超省餐 / WalkerLand窩客島整理提供



要搶優惠，麥當勞APP慶祝週年慶，即日起限時推出9大買一送一優惠券，超人氣「大薯、4塊麥克鷄塊、勁辣香鷄翅、薯餅、飲料、咖啡」通通買一送一，還有店內限定及得來速限定「點套餐送4塊麥克鷄塊/麥脆鷄腿/小薯/蘋果派/小杯玉米湯」等限定優惠券，還有常態的「1+1=$50/$69」、「甜心卡」、「得來速VIP卡」等優惠還是可以使用，不擔心漲價傷荷包。



▲麥當勞APP周年慶，推出大薯買一送一優惠券、套餐加贈優惠券 / WalkerLand窩客島整理提供







麥當勞 2024價格調整

調整時間：2024/11/20起

調整內容：

1、超值全餐：主餐單點價格調升2-3元，配餐價格維持不變。（麥脆鷄腿每塊調升3元，一份主餐為兩塊）



2、早餐：主餐單點價格調升2元，配餐價格維持不變。（全日好食系列主餐價格，依超值全餐主餐價格為準）



3、點心類： 麥克鷄塊（4塊）、玉米湯（小）、蛋捲冰淇淋（大）、蘋果派調升2元；麥脆鷄腿（1塊）、漢堡/吉事漢堡調升3元；其餘中薯、蛋捲冰淇淋等13項產品價格維持不變。



4、飲料類：部分$41（含）以上飲品調升2元。套餐飲料升級經典美式咖啡，價格維持不變。



5、法點自由配：買任一法點搭配McCafé飲品，調降6-8元，現折16元起。



麥當勞 天天都省餐 限定優惠

活動期間：2024/11/20-2025/01/14

活動內容：

1、99元有省餐：

含麥香鷄/麥香魚搭配中薯及38元冷/熱飲，現省37元起



2、129元超省餐：

含麥香鷄/麥香魚搭配四塊原味麥克鷄塊、中薯及38元冷/熱飲，現省55元起



麥當勞APP週年慶優惠

活動期間：2024/11/18起（各優惠券使用時間不同，依APP券面標示為準）

優惠內容：

1、買一送一：大薯、4塊麥克鷄塊、勁辣香鷄翅、薯餅、飲料、咖啡，享同品項買一送一。

2、套餐加贈：店內限定及得來速限定「點套餐送4塊麥克鷄塊/麥脆鷄腿/小薯/蘋果派/小杯玉米湯」等。