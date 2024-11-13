看棒球12強就吃肯德基應援！棒球控、棒球迷都在關注的世界棒球12強賽事，在今(11/13)由台灣隊首戰對上南韓。為了應援棒球12強，肯德基推出超狂5折優惠，包含棒球12強限定版「派對歡聚盒」，以及肯德基點心買一送一優惠餐組，最低下殺5折起。讓棒球迷不論在大巨蛋看現場、還是在家看棒球12強專播，都能大吃肯德基5折幫中華隊應援。



推薦閱讀：全家咖啡買2送2！59元「中華隊捏捏球」世棒12強應援必備，再推嗑敵美食優惠。



▲應援棒球12強，肯德基派對歡聚盒限時優惠 / WalkerLand窩客島整理提供



肯德基為了應援棒球12強，推出限定組合「派對歡聚盒」優惠價359元開吃，現省140元，其中吃得到咔啦脆雞、雞塊、蛋撻和香酥脆薯通通都有。特別的是，每盒「派對歡聚盒」附贈隨機3款沾醬，包含薄荷巧克力醬、經典百搭的黃芥末醬、甜中帶酸的黑糖醋醬、開胃爽口的綠女神醬、辛香濃郁的番茄咖哩醬，隨機贈送3款讓速食控開盲盒。



▲肯德基派對歡聚盒，世界棒球12強推薦 / WalkerLand窩客島整理提供



此外，肯德基11/15起推出一系列優惠餐組，讓粉絲看12強棒球賽。包含多人歡聚餐、個人獨享餐以及雙人餐等優惠選擇，下殺最低五折起。肯德基線上預購還享雙色轉轉QQ球、中杯飲料買一送一優惠。此外，在11/13-11/24期間，於到KFC肯德基官方LINE更推出專屬優惠、預測優勝隊伍活動，還有機會獲得專屬現金折價券，讓速食控吃優惠、看球賽應援。



▲肯德基優惠餐組，看世界棒球12強轉播一邊吃 / WalkerLand窩客島整理提供



肯德基 派對歡聚盒限時優惠

派對歡聚盒：優惠價$359元

網路預訂限定：雙色轉轉QQ球買一送一、立頓檸檬風味紅茶(中)買一送一