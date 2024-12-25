聖誕節喝飲料買一送一！聖誕節是年底最溫馨、最讓人期待的療癒節日，一定要好好犒賞自己。這次窩客島整理聖誕節優惠，13間手搖杯飲料聖誕節優惠推薦，不管是休假約會一起喝、還是在辦公室跟同事們揪團喝，聖誕節的儀式感通通喝起來。



▲▼13間手搖杯飲料聖誕節優惠推薦 / WalkerLand窩客島整理提供



CoCo聖誕節優惠 買一送一

聖誕節喝CoCo買一送一！針對聖誕節的聚會、開趴需求，這次手搖杯CoCo特別推出超夯草莓飲料買一送一優惠。在12/25聖誕節當天，CoCo推出「莓莓派對」第二杯0元優惠券，讓飲料控、草莓控不論是聖誕節吃大餐，或是散步約會逛市集，都來一杯CoCo草莓配著喝。



全文介紹： 聖誕節草莓飲料買一送一！CoCo莓莓派對第二杯0元 聖誕節飲料優惠喝起來。



▲CoCo聖誕節好友日 草莓飲料買一送一 / CoCo提供、WalkerLand窩客島整理



星巴克聖誕節優惠 買一送一

到星巴克過聖誕節！每年聖誕節最期待的除了喝一杯星巴克聖誕限定「太妃核果那堤」，星巴克祭出的聖誕限定甜點、周邊杯款也都讓星巴克鐵粉搶吃、搶收藏。今年星巴克第二波聖誕商品，再度以日本人過聖誕必吃草莓奶油蛋糕為主打，用最療癒的聖誕蛋糕陪大家過節。同時，也和外送平台合作推出買一送一優惠，邊吃蛋糕、邊喝星巴克超幸福。



全文介紹：星巴克買一送一！聖誕限定「草莓蛋糕」星巴克控每年必吃。



▲星巴克聖誕新品、星巴克買一送一 / 星巴克提供、WalkerLand窩客島整理



再睡5分鐘聖誕節優惠 買一送一

飲料控喝買一送一！百萬YouTuber滴妹創立的「再睡5分鐘」，至創立以來便迅速刷新飲料控愛喝排行榜單，以經典招牌棉被奶蓋、特色茶飲等擄獲飲料控的歡心。這次，為了歡慶聖誕節到來，重磅推出極少見的全品項飲料買一送一優惠，只有一天快閃快照三餐喝起來。



全文介紹： 飲料買一送一！再睡5分鐘買一送一全品項都有，只有一天快閃。



▲再睡5分鐘飲料買一送一聖誕優惠 / WalkerLand窩客島 鄭雅之 拍攝



功夫茶聖誕節優惠 買一送一

草莓飲料買一送一！手搖杯功夫茶這次聯手經典卡通「頑皮豹」，推出聯名草莓飲品系列，呼應頑皮豹的粉紅色系，功夫茶特別設計全新「草莓慕斯、草莓雪莎」兩款草莓季限定飲料，12/21起正式開賣。特別的是，本次聯名更推出超萌粉紅周邊、以及聖誕節買一送一優惠，讓飲料控草莓飲料喝起來、拍起來。



全文介紹： 草莓飲料買一送一！頑皮豹聯名草莓手搖杯聖誕節買一送一 功夫茶新品開喝。



▲聖誕節草莓手搖杯買一送一 功夫茶聯名頑皮豹草莓飲品系列 / 功夫茶提供、WalkerLand窩客島整理

COMEBUY聖誕節優惠 買一送一

奶茶買一送一開喝！飲料控喝不膩的手搖杯COMEBUY，這次推出年終超狂「買一送一」優惠回饋粉絲，聖誕節、跨年期間，通通都可享有指定飲品「買一杯、送一杯」優惠，經典必喝奶茶烏瓦紅茶拿鐵、濃郁系港式厚奶、烏瓦紅茶，飲料控揪團喝起來。



全文介紹： 飲料控喝奶茶買一送一！COMEBUY港式厚奶 紅茶拿鐵買一送一。



▲COMEBUY烏瓦紅茶拿鐵 港式厚奶買一送一 / COMEBUY提供、WalkerLand窩客島整理



春陽茶事聖誕節優惠 買一送一

飲料買一送一要衝！以烏龍茶為招牌的「春陽茶事」這次聖誕節讓粉絲嗨翻，推出超狂「聖誕大禮包」，不用抽、不用搶，直接6張優惠券一次開喝，包含超狂「買一送一、第二杯5折、免費加料、免費升級芝士瑪奇朵」等優惠券，飲料控準時喝起來，聖誕節就揪團狂喝手搖杯。



全文介紹： 聖誕節飲料買一送一！春陽茶事烏龍買一送一 聖誕飲料大禮包6優惠一次喝。



▲聖誕節買一送一優惠 春陽茶事聖誕大禮包買一送一 / 春陽茶事提供、WalkerLand窩客島整理

Mr.Wish聖誕節優惠 草莓飲料免費喝

聖誕節喝免費草莓飲料！Mr.Wish鮮果茶玩家冬季新品「草莓提拉米蘇」一開賣就讓許多草莓控收進口袋名單。這次趁著聖誕節話題，Mr.Wish特別推出19天草莓飲料免費喝活動，只要加入會員就送你一杯「草莓提拉米蘇」免費兌換，儲值滿額再送一杯，讓草莓控、飲料控聖誕節就能喝。



全文介紹： 草莓飲料免費喝！Mr.Wish聖誕節優惠「草莓提拉米蘇」19天免費喝草莓。



▲Mr.Wish聖誕節優惠 草莓提拉米蘇免費喝 / Mr.Wish提供、WalkerLand窩客島整理



茶湯會聖誕節優惠 第2杯75折

草莓控每年聖誕節都在等，酸甜浪漫的「草莓手搖杯」終於回來了！這次茶湯會推出冬季新品「極度莓好」在聖誕節前搶先登場，於12/20起推出兩款戀愛系草莓飲品，還有第2杯75折優惠活動。同時，茶湯會更攜手療癒系IP「SEALOOK海豹看看」，推出6款聯名杯身及多款限量周邊，讓粉絲們喝草莓、還要打卡拍美照。



全文介紹： 聖誕節草莓飲料開喝！茶湯會草莓奶茶開賣 SEALOOK海豹看看周邊必搶。



▲茶湯會「極度莓好」草莓飲料系列及SEALOOK海豹看看聯名 / 茶湯會提供、WalkerLand窩客島整理

珍煮丹聖誕節優惠 買一送一

黑糖手搖杯「珍煮丹」這次聖誕節期間，在UberEats推出指定品項買一送一優惠，其中包含咀嚼系「芋圓冬瓜拿鐵」，經典純茶「復刻紅茶」古早味紅茶，以及「不知春」在地四季春茶，通通可享買一送一優惠，無論是在辦公室下午茶開喝，或是配聖誕大餐一起喝都很可以。



活動期間：2024/12/18-12/31

活動內容：UberEats推出指定品項「芋圓冬瓜拿鐵、復刻紅茶、不知春」買一送一。



▲珍煮丹聖誕節優惠 買一送一，珍煮丹飲品示意圖 / WalkerLand窩客島整理提供



五桐號聖誕節優惠 買一送一

五桐號針對這次聖誕節優惠，12/18-1/5期間，在UberEats或至門市購買，即可享有「太妃奶茶買一送一」優惠。太妃奶茶以濃郁奶香結合焦糖香氣，熱飲更是冬天必喝的暖心選擇，活動期間每筆消費限購一組，奶茶控粉絲一定要先喝。



活動期間：2024/12/18-2025/1/5

活動內容：外送平台UberEats、五桐號門市，同步推出「太妃奶茶買一送一」，每筆消費限購一組。



▲五桐號奶茶示意圖，非本次優惠品項。實際聖誕節優惠奶茶依實體為準 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝

康青龍聖誕節優惠 買一送一

康青龍這次聖誕節推出UberEats限定買一送一優惠，讓飲料控一路喝到跨年。自12月18日至12月31日，UberEats全用戶都可享有「鐵觀音奶茶、桑葚香檸、青龍茶王、碧玉茉莉綠茶」四款飲品買一送一。其中冬天必喝推薦「桑葚香檸」微糖版本，熱飲更能帶來暖意。嚴選台灣在地桑葚手工熬煮，保留果粒及濃厚果香，結合經典金萱茶，茶果融合再以檸檬襯托，酸爽層次豐富，吃聖誕大餐最適合配著喝。



活動期間：2024/12/18-12/31

活動內容：UberEats全用戶可享「鐵觀音奶茶、桑葚香檸、青龍茶王、碧玉茉莉綠茶」四款飲品買一送一。



▲康青龍聖誕節優惠 買一送一 / WalkerLand窩客島整理提供



TEA TOP第一味聖誕節優惠 買一送一

這次聖誕節，TEA TOP第一味也推出冬日新品限時買一送一活動，讓粉絲們趁機喝新品。12/23-12/25每日13:00至19:00，購買新品「茉茗的莓」即贈「巨峰葡萄青」，北部售價69元，南部65元。本次新品「茉茗的莓」，以療癒茶底茉茗青妙加入香甜草莓醬，還可以免費加一匙珍珠，一次滿足草莓控與咀嚼控。活動限來店自取，每人每日限購兩組。



活動期間：2024/12/23-12/25

活動內容：TEA TOP第一味門市限定，購買新品「茉茗的莓」即贈「巨峰葡萄青」，其中「茉茗的莓」可免費加珍珠。



▲TEA TOP第一味聖誕節優惠 買一送一 / WalkerLand窩客島整理提供

先喝道聖誕節優惠 兩杯99元

先喝道這次推出聖誕節限定優惠，讓奶蓋控喝起來。在12/25當天，推出「朵朵海鹽奶蓋系列」兩杯只需99元，鹹甜交融的奶蓋搭配台灣四季春、英式蜜桃或皇家伯爵茶底，而奶蓋則使用特製海鹽奶蓋粉、鮮奶與鮮奶油，打造獨家配方的療癒口感。本次優惠活動僅限聖誕節當天，飲料控一定要跟上。



活動期間：2024/12/25

活動內容：「朵朵海鹽奶蓋系列」兩杯99元。



▲先喝道聖誕節優惠 兩杯99元/ WalkerLand窩客島整理提供