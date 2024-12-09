到星巴克過聖誕節！每年聖誕節最期待的除了喝一杯星巴克聖誕限定「太妃核果那堤」，星巴克祭出的聖誕限定甜點、周邊杯款也都讓星巴克鐵粉搶吃、搶收藏。今年星巴克第二波聖誕商品，再度以日本人過聖誕必吃草莓奶油蛋糕為主打，用最療癒的聖誕蛋糕陪大家過節。同時，也和外送平台合作推出買一送一優惠，邊吃蛋糕、邊喝星巴克超幸福。
▲▼星巴克聖誕新品、星巴克買一送一 / 星巴克提供、WalkerLand窩客島整理
星巴克的「三溫糖草莓戚風蛋糕」今年再度回歸，5吋蛋糕以鬆軟戚風蛋糕搭配酸甜草莓醬，層層堆疊出高雅的味覺與視覺享受，適合下午茶或派對場景。而義大利經典「潘娜朵尼麵包禮」則是另一款必嘗的佳節甜點，濕潤的奶油香氣結合綜合糖漬果乾，帶來滿滿幸福感。
▲▼星巴克聖誕限定「三溫糖草莓戚風蛋糕」、「潘娜朵尼麵包」 / 星巴克提供、WalkerLand窩客島整理
同時，星巴克也推出全新「星塵銀灰色系不銹鋼杯」六款不同尺寸和功能的杯款，簡約不帶有時尚感，是這次聖誕交換禮物人氣選擇。除了杯款，還有各類包袋新品一次亮相，「星巴克針織背心提袋」主打柔軟的針織材質與經典綠色波浪紋理。而卡其色系的針織隨行杯袋與提袋，則以帆布結合針織打造出優雅與實用兼具的造型。此外，網布系列新增條紋設計，紅、藍、米色搭配摩登線條感，滿足不同需求。
▲▼星巴克聖誕限定包袋新品 / 星巴克提供、WalkerLand窩客島整理
星巴克於年底推出買一送一、第二杯半價，讓大家在聖誕月也有滿滿的星巴克優惠喝。即日起至12/10，只要買兩杯大杯以上的指定飲品，即享第二杯半價優惠。另外，也和外送平台foodomo合作，於每週三至週五在foodomo上點購那堤、美式咖啡或蜜柚紅茶，即可享有買一送一優惠，揪人一起喝杯星巴克迎接週末到來。
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▲▼星巴克買一送一 / 星巴克提供、WalkerLand窩客島整理
星巴克聖誕新品
上市時間：2024/12/11
品項：
5吋三溫糖草莓戚風蛋糕$820
潘娜朵尼麵包禮$560
星巴克第二杯半價
活動時間：2024/12/9(一)-12/10(二)
活動內容：活動期間至全台星巴克門市，購買兩杯大杯(含)以上容量/冰熱/口味皆一致的飲料，即享第二杯半價優惠。
1.單筆交易最高限購四杯(二杯支付原價；二杯支付半價)並限當場一次領取。
2.優惠品項依各門市現貨為準，不包含罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。
3.原價購買與享有優惠折扣之飲料如更換需加價指定品項植物奶皆需收費。
4.折扣、優惠、兌換星禮程回饋與優惠、各行銷活動恕不合併使用。
5.本活動不適用於車道服務、機場管制區內門市、外送外賣、電話預訂與行動預點服務。
星巴克買一送一外送優惠
活動時間：即日起至2024/12/26 每週三~週五
活動內容：活動期間全日於外送平台foodomo購買兩杯特大杯冰熱/風味一致的那堤、美式咖啡或蜜柚紅茶，其中一杯由星巴克招待。
注意事項：
1.外送平台飲料製作標準將依循平台公告，不提供【備註】以及【客製化】服務。
2.APP系統操作問題、外送訂單及外送平台操作問題，請洽外送平台客服處理。
3.本活動適用外送服務之指定品項與活動辦法，依外送平台提供內容為準。
4.活動商品依門市現場庫存為主，售完為止。
5.外送平台為獨立作業，回饋活動僅適用於透由外送平台提供外送服務之星巴克門市，且不適用於門市現場點購，各行銷活動恕不合併使用。
6.外送訂單收費方式與運費金額依外送平台規定索取。