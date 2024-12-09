到星巴克過聖誕節！每年聖誕節最期待的除了喝一杯星巴克聖誕限定「太妃核果那堤」，星巴克祭出的聖誕限定甜點、周邊杯款也都讓星巴克鐵粉搶吃、搶收藏。今年星巴克第二波聖誕商品，再度以日本人過聖誕必吃草莓奶油蛋糕為主打，用最療癒的聖誕蛋糕陪大家過節。同時，也和外送平台合作推出買一送一優惠，邊吃蛋糕、邊喝星巴克超幸福。



▲▼星巴克聖誕新品、星巴克買一送一 / 星巴克提供、WalkerLand窩客島整理



星巴克聖誕新品

上市時間：2024/12/11

品項：

5吋三溫糖草莓戚風蛋糕$820

潘娜朵尼麵包禮$560



星巴克第二杯半價

活動時間：2024/12/9(一)-12/10(二)

活動內容：活動期間至全台星巴克門市，購買兩杯大杯(含)以上容量/冰熱/口味皆一致的飲料，即享第二杯半價優惠。

1.單筆交易最高限購四杯(二杯支付原價；二杯支付半價)並限當場一次領取。

2.優惠品項依各門市現貨為準，不包含罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。

3.原價購買與享有優惠折扣之飲料如更換需加價指定品項植物奶皆需收費。

4.折扣、優惠、兌換星禮程回饋與優惠、各行銷活動恕不合併使用。

5.本活動不適用於車道服務、機場管制區內門市、外送外賣、電話預訂與行動預點服務。



星巴克買一送一外送優惠

活動時間：即日起至2024/12/26 每週三~週五

活動內容：活動期間全日於外送平台foodomo購買兩杯特大杯冰熱/風味一致的那堤、美式咖啡或蜜柚紅茶，其中一杯由星巴克招待。

注意事項：

1.外送平台飲料製作標準將依循平台公告，不提供【備註】以及【客製化】服務。

2.APP系統操作問題、外送訂單及外送平台操作問題，請洽外送平台客服處理。

3.本活動適用外送服務之指定品項與活動辦法，依外送平台提供內容為準。

4.活動商品依門市現場庫存為主，售完為止。

5.外送平台為獨立作業，回饋活動僅適用於透由外送平台提供外送服務之星巴克門市，且不適用於門市現場點購，各行銷活動恕不合併使用。

6.外送訂單收費方式與運費金額依外送平台規定索取。