超夯起司蛋糕「承繼」強勢聯手Burberry！承繼在IG上一直以經典的「-18°c 焦糖起司蛋糕」讓許多甜點控瘋傳，療癒焦糖起司脆皮，搭配冰淇淋口感的起司蛋糕，就是粉絲必吃。這次承繼與Burberry跨界聯名，打造精品級甜點快閃店，在12/12插旗信義區，並且推出全新口味「-18°c 焦糖起司蛋糕-英式早餐茶」搭配Burberry 經典格紋標誌包裝，甜點控、時尚控通通要朝聖。



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▲▼承繼與精品Burberry跨界聯名 推出聖誕節快閃點與聖誕甜點 / 承繼提供、WalkerLand窩客島整理



承繼 Burberry 聖誕節聯名快閃店活動資訊

這次承繼與精品品牌Burberry跨界聯名，以兩款經典甜點推出新口味。-18°C 焦糖起司蛋糕推出「英式早餐茶香」新口味，焦糖香、奶香、茶香一次吃到。另一款「肉桂阿曼」則加入莊園可可豆提升風味，冬天吃起來遭療癒、超滿足。▲承繼聯名Burberry 英式早餐茶-18°C 焦糖起司蛋糕與可可肉桂阿曼 / 承繼提供、WalkerLand窩客島整理這次聯名活動的2款限定甜點，特別採用 Burberry 經典格紋設計，帶來英倫奢華風格，與承繼的優雅風格相融合，每款禮盒都充滿時尚感與收藏價值。在禮盒中還有小巧思，把精品的「洗標」變成「甜點成分標」，寫下優雅熱甜點食⽤與保存指南。是甜點控們的送禮首選，感受到濃濃的節慶氛圍。▲承繼與精品Burberry跨界聯名 聖誕甜點格紋包裝 / 承繼提供、WalkerLand窩客島整理這次承繼、Burberry的聯名活動自12/12至明年1/2，在信義新光三越A9館香緹之心打造快閃店，以超應景的聖誕節節慶餐車作為快閃店造型，打造超美打卡點。本次承繼、Burberry聯名2款限定甜點，只在快閃店每日限量販售，粉絲加入 Burberry Line 官方帳號好友即可購買，聖誕節就先衝信義區逛起來。▲▼承繼與精品Burberry跨界聯名 聖誕甜點購買方式 / 承繼提供、WalkerLand窩客島整理

日期：2024 年 12月12日⾄2025 年 1月2日

時間：每日12:00-19:00

地點：新光三越 台北信義新天地 A9 館香緹之⼼（台北市信義區松壽路 9 號 1 樓）

購買⽅式：加入 Burberry Line 官⽅帳號好友，即可於現場購買。每日限量售完為止。