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聖誕節限定布朗尼！coco.Brownies聖誕節限定6種口味迷你布朗尼。

cocoBrownies 聖誕節 巧克力 布朗尼 more
2024-11-28 23:08:00 文字：編輯 張人尹 即時報導 攝影：編輯 張人尹 圖片：coco.Brownies
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編輯 張人尹

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巧克力控的聖誕節甜點開吃！超人氣布朗尼專賣店coco.Brownies今年推出兩款冬季限定禮盒，包含超精緻迷你布朗尼組合，一次可以吃到6種人氣口味。此外還有聖誕節限定造型的雪人禮盒，自即日起到12/25聖誕節期間限定開賣，巧克力控的聖誕節趴一定要先買。

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▲▼coco.Brownies聖誕節限定巧克力布朗尼推薦口味  / WalkerLand窩客島整理提供



濃郁的美式甜點布朗尼，收服許多巧克力控的心，也是許多粉絲秋冬必吃的濃郁風味。這次針對聖誕節，coco.Brownies推出全新「雪人的家經典禮盒」，以超應景的造型包裝，搭配聖誕限定版造型布朗尼，還有聖誕節口味「拐杖糖、雪人白蘭地櫻桃乳酪」搭配核桃堅果、抹茶、皇家伯爵茶、肉桂蘋果等口味，巧克力控一次都能吃。

▲▼coco.Brownies聖誕節限定巧克力布朗尼，雪人的家經典禮盒  / WalkerLand窩客島整理提供


特別的是，coco.Brownies也同步推出限定版「迷你布朗尼禮盒」，一次吃到六種口味、迷你尺寸的布朗尼，口味包含核桃、咖啡摩卡、白蘭地櫻桃、抹茶、餅乾怪、皇家伯爵茶，就算小鳥胃也能吃到多種口味。迷你布朗尼禮盒更附贈「布朗尼爺爺聖誕吊牌」，增添聖誕節儀式感。

▲▼coco.Brownies聖誕節限定巧克力布朗尼，迷你布朗尼禮盒  / WalkerLand窩客島整理提供


配合聖誕節，coco.Brownies本次量款聖誕限定禮盒，自即日起至12月25日於全台門市及官網開賣，還有專屬活動加碼粉絲優惠，活動期間只要單筆消費滿1200元，即可參加線上抽獎。巧克力控趁聖誕節約姐妹、約閨蜜一起吃一波。

▲coco.Brownies聖誕節限定巧克力布朗尼，優惠活動推薦  / WalkerLand窩客島整理提供

 

coco.Brownies 聖誕節限定布朗尼

6入迷你布朗尼-布朗尼爺爺的聖誕禮物：385元
6入布朗尼-聖誕限定禮盒-雪人的家：545元

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