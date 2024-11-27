巧克力控的聖誕節巧克力蛋糕！超人氣甜點「春上布丁蛋糕」這次特別針對推出聖誕節，推出限定口味「隕石可可蛋糕」，以濃郁可可蛋糕體為基底，結合OREO餅乾碎片與巧克力豆，打造奢華的巧克力三重奏。巧克力控這次趁優惠、趁限量，一定要先買起來。



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▲春上布丁蛋糕聖誕節限定隕石可可蛋糕 / WalkerLand窩客島整理提供



看準粉絲們在冬天、聖誕節偏好濃郁口感，春上布丁蛋糕這次特別推出新品「隕石可可蛋糕」，即日起配合聖誕節限定開賣。「隕石可可蛋糕」主打鬆軟綿密的可可蛋糕基底，其中還吃得到苦甜巧克力豆，外層再撒上經典OREO餅乾碎片，挑戰巧克力控的新歡。



▲春上布丁蛋糕新品，隕石可可蛋糕，搭配巧克力豆與OREO碎片 / WalkerLand窩客島整理提供

春上布丁蛋糕 隕石可可蛋糕

春上布丁蛋糕這次聖誕節限定「隕石可可蛋糕」採每日限量販售，單顆售價170元，即日起全台門市及官網開賣。在上市期間，只要購買兩顆「隕石可可蛋糕」就免費送品牌提袋一個。巧克力控趁著聖誕節氣氛，手刀買起來跟閨蜜、跟同事一起享受療癒巧克力蛋糕。▲▼春上布丁蛋糕新品隕石可可蛋糕，聖誕節限定開賣 / WalkerLand窩客島整理提供

上市日期：即日起開賣 (每日限量，售完為止)

販售門市：春上布丁蛋糕門市、官網

販售價格：$170/顆，購買兩顆蛋糕，即贈一個品牌提袋。