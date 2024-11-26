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MERCER BRUNCH台灣一號店！東京最強法式吐司在台北 菜單必點推薦。

MERCER BRUNCH 法式吐司 早午餐 民生社區 more
2024-11-26 12:19:00 文字：編輯 張人尹 採訪報導 攝影：編輯 張人尹
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東京最強法式吐司MERCER BRUNCH，首次插旗台灣，一號店就在台北民生社區，將在11/28正式開幕，讓早午餐控、法式吐司鐵粉手刀朝聖。MERCER BRUNCH主打療癒紐約風格早午餐、布里歐法式吐司，這次窩客島帶你搶先看MERCER BRUNCH早午餐、法式吐司推薦菜單，鐵粉朝聖探店不踩雷。

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▲▼東京必吃法式吐司MERCER BRUNCH台灣一號店 早午餐推薦菜單  / WalkerLand窩客島整理提供
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MERCER BRUNCH是許多粉絲到東京必吃的早午餐，在六本木、惠比壽、銀座、表參道、二子玉川都有分店。MERCER BRUNCH店內都是以隨性、輕鬆、質感風格規劃，打造隨性輕鬆氛圍。MERCER BRUNCH台灣分店也同樣採用火爐、半露天座位等元素，打造民生社區最美早午餐。

▲▼東京必吃法式吐司MERCER BRUNCH台灣一號店開幕  / WalkerLand窩客島整理提供


在餐點上，MERCER BRUNCH主推豐盛的紐約風格早午餐，每份早午餐搭配兩片經典的「布里歐法式吐司」，並且搭配不同主食，有酪梨鮭魚、法式伊比利戰斧豬排、美國Prime紐約客等肉食系主食，同時也有酪梨沙拉、烤雞腿沙拉等清爽選擇，一早就能吃得超澎湃。推薦吃法是第一片法式吐司搭配主菜享用，第二片淋上蜂蜜，享受不同風味。

▲▼MERCER BRUNCH台灣推薦早午餐 布里歐法式吐司  / WalkerLand窩客島整理提供


特別的是，白天MERCER BRUNCH提供精緻早午餐，而晚間則變身成餐酒館，提供精緻的義大利料理菜單，推薦番茄奶油佐渡蟹義大利麵、爐烤Prime牛筋肉細扁麵等多款義大利麵。甜點則推「法式烤布蕾吐司、義式卡薩塔附濃縮咖啡」，讓粉絲們從早吃到晚，無論是白天跟閨蜜拍美照、吃下午茶，晚上跟男友約會，通通都很可以。

▲▼MERCER BRUNCH台灣推薦晚餐菜單 甜點菜單  / WalkerLand窩客島整理提供


MERCER BRUNCH在11/28起正式開幕，即日起已經線上預約，可預訂30天內的用餐時段。其中8:00-17:00提供早午餐菜單，低消每人700元，而17:00-22:00則是提供晚餐菜單，低消每人1000元。此外，MERCER BRUNCH也提供5人以上包廂空間，採電話訂位，讓人聚餐、慶生也先收進口袋名單。

▲▼MERCER BRUNCH台灣訂位方式 MERCER BRUNCH低消介紹  / WalkerLand窩客島整理提供

 

MERCER BRUNCH 台灣一號店

開幕日期：2024/11/28
地址：台北市松山區民生東路四段121號1樓
電話：02-2712-5225
 

MERCER BRUNCH消費方式

早午餐Menu：8:00-17:00，低消每人$700起。
晚餐Menu：17:00-22:00，低消每人$1,000起。

 

 

 

 

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