草莓飲料買一送一！手搖杯功夫茶這次聯手經典卡通「頑皮豹」，推出聯名草莓飲品系列，呼應頑皮豹的粉紅色系，功夫茶特別設計全新「草莓慕斯、草莓雪莎」兩款草莓季限定飲料，12/21起正式開賣。特別的是，本次聯名更推出超萌粉紅周邊、以及聖誕節買一送一優惠，讓飲料控草莓飲料喝起來、拍起來。



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▲▼聖誕節草莓手搖杯買一送一 功夫茶聯名頑皮豹草莓飲品系列 / 功夫茶提供、WalkerLand窩客島整理



功夫茶X頑皮豹 草莓飲品系列

功夫茶這次草莓季，特別聯名同樣粉紅色的「頑皮豹」，設計可愛的黑色、粉色設計杯身，也呼應本次全新草莓限定飲品。草莓新品包含滑順奶香的「草莓慕斯」，以及清爽的「草莓雪莎」，保留草莓的酸甜風味。配合新品上市，在12/23-12/25聖誕節期間，連續三天推出「草莓慕斯」買一送一優惠，草莓控這一波要跟上。▲▼功夫茶聯名頑皮豹草莓飲品系列 聖誕節草莓慕斯買一送一 / 功夫茶提供、WalkerLand窩客島整理除了飲品之外，功夫茶還打造一系列頑皮豹聯名周邊，包括皮套購物袋、證件套，還有「買不鏽鋼提杯送草莓飲品」，讓粉絲把周邊、飲料一定帶走。此外，活動期間購買任意兩杯草莓系列飲品，即可免費獲得「頑皮豹立體手提袋」，實用度滿分。▲功夫茶聯名頑皮豹周邊小物 草莓飲品系列優惠 / 功夫茶提供、WalkerLand窩客島整理

上市日期：2024/12/21-2025/03/31，期間限定

飲品售價：

草莓慕斯：北區$65、中南區$60

草莓雪莎：北區$85、中南區$80



優惠活動：

2024/12/21-2025/01/19：購買任兩杯草莓系列飲品，即可獲得「頑皮豹立體手提袋」，限量送完為止

2024/12/23-2024/12/25：活動期間於門市打卡，即可享購買「草莓慕斯」買一送一優惠，限量送完為止

2024/12/21-2025/03/31：購買「頑皮豹不鏽鋼手提杯」即贈送任一草莓系列飲品。